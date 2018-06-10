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نصف يهود أمريكيا ضد نقل السفارة الی القدس

نصف يهود أمريكيا ضد نقل السفارة الی القدس
الأحد ١٠ يونيو ٢٠١٨ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

ابرزت نتائج الاستطلاعين المتوازيين في إسرائيل ووسط اليهود في الولايات المتحدة تباينا جذريا في المحاور السياسة.

العالمفلسطین

ومن نتائج الاستطلاعين ان 80% من اليهود الإسرائيليين يدعمون سياسة ترامب في إدارة العلاقات الامريكية مع إسرائيل علاوة على ان 85% من اليهود الإسرائيليين يؤيدون نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، بينما يتبين ان 57% من اليهود الأمريكيين فقط يؤيدون طريقة ترامب في إدارة العلاقات الامريكية مع اسرائيل، فيما عارض 47% منهم نقل السفارة الامريكية.

وبينما يعارض 48% من اليهود الإسرائيليين حل الدولتين لشعبين، فإن 59% من اليهود الأمريكيين يؤيدون هذا الحل.

ويرى 68% من اليهود الإسرائيليين ان على يهود الولايات المتحدة الكف عن التأثير على سياسة إسرائيل.

ويعتقد 15% من اليهود الاسرائيليين و19% من اليهود الأمريكيين ان العلاقات بين يهود كلا الطرفين ستتراجع مع السنين الخمس المقبلة.

وأجري هذان الاستطلاعان المتوازيان عشية افتتاح المؤتمر السنوي للجنة اليهودية- الامريكية AJC الذي يعقد اليوم ويستغرق 3 أيام أي لغاية 13 من الشهر الجاري في القدس.

واجري الاستطلاع الأول في إسرائيل من قبل معهد "جيوكارتوغرافيا" هاتفيا خلال شهر مايو/أيار وسط مجموعة مؤلفة من 1000 يهودي إسرائيل من كل الفئات على ان يكون سن الواحد منهم فوق الثامنة عشرة.

وأجري الاستطلاع الموازي وسط يهود الولايات المتحدة من قبل معهد SSRS هاتفيا كذلك في شهر مايو وسط مجموعة مؤلفة من 1001 شخص جميعهم بالغون سن ما فوق الثامنة عشرة.

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