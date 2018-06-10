الشعب المغربي يدين زيارة الوفد التطبيعي للأراضي المحتلة

العالم- المغرب

وتأتي زيارة الوفد المغربي للأراضي المحتلة، في الوقت الذي تتسع فيه حملات المقاطعة الدولية ضد تل أبيب، وعقب إلغاء المنتخب الأرجنتيني مباراته مع المنتخب "الإسرائيلي" والتي كانت ستجرى في القدس المحتلة.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية للكيان الصهيوني، يضم الوفد الذي يمثل منظمات المجتمع المدني، 11 شخصاً، من بينهم مهندسون وكتاب ومخرجون ورجال أعمال..."، على حد تعبير الوزارة.

وتستغرق الزيارة خمسة أيام يجتمع خلالها أعضاء الوفد مع أعضاء برلمان في الكنيست وغيرهم من المسؤولين، كما سيزورون معاهد لبحوث الشرق الأوسط، ومتحف المحرقة "ياد فاشيم"، ومركز تراث يهود شمال أفريقيا.

وتزامنت زيارة الوفد المغربي التطبيعي، مع موقف المغرب اتجاه أهالي قطاع غزة بإرسال مستشفى ميداني للقطاع، حيث وصول السفير المغربي مصر أحمد التازي على رأس قافلة مغربية يضم طاقمها 165 شخصاً من أطباء وفنيين للمستشفى الميداني المغربي المقرر إقامته في غزة، وذلك ضمن قافلة مساعدات إنسانية عبرت من خلال معبر رفح البري بالتنسيق بين سفارة دولة فلسطين بالقاهرة والجهات الأمنية المصرية.

وفي آذار/ مارس الماضي، استهل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، زيارته الرسمية إلى الأراضي الفلسطينية، وهي الأولى لمسؤول مغربي رفيع المستوى إلى القدس المحتلة، بزيارة المسجد الأقصى.

وتجول الوزير المغربي، الذي ترأس بلاده لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي التعاون الإسلامي حاليا، في باحات المسجد وزار قبة الصخرة المشرفة برفقة عدد من المسؤولين المقدسيين.

في مسيرة في العاصمة المغربية الرباط بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، ندد آلاف المتظاهرين بجرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد المتظاهرين في غزة، وبالمخطط الأميركي الصهيوني الرامي الى تصفية القضية الفلسطينية.

وقبل أسبوعين وفي مسيرة في العاصمة المغربية الرباط بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، ندد آلاف المتظاهرين بجرائم الاحتلال ضد المتظاهرين في غزة، وبالمخطط الأميركي الصهيوني الرامي الى تصفية القضية الفلسطينية.