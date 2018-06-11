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بومبيو يعد كوريا الشمالية بضمانات أمنية غير مسبوقة

بومبيو يعد كوريا الشمالية بضمانات أمنية غير مسبوقة
الإثنين ١١ يونيو ٢٠١٨ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استعداد بلاده لتقديم ضمانات أمنية غير مسبوقة لكوريا الشمالية في حال تخليها عن الأسلحة النووية.

العالم - أمریکا

وقال في مؤتمر صحفي في سنغافورة اليوم الاثنين: "ندرك أن زعيم كوريا الشمالية قلق بشأن أمن بلاده، ونحن مستعدون لتوفير ضمانات أمنية إذا تخلت بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية".

لكنه أشار من جهة أخرى إلى أن الضغط على كوريا الشمالية سيستمر في حال فشلت الجهود الدبلوماسية الجارية.

وتابع: "كوريا الشمالية أكدت على نهجها لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، نريد أن نعرف ما إذا كانت هذه النوايا صادقة".

ويترقب العالم يوم غد الثلاثاء قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وسيبدأ اللقاء بين الطرفين في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الواحدة فجرا بتوقيت غرينتش) في فندق "كابيلا" في جزيرة سنتوسا بسنغافورة.

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