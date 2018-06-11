البث المباشر
استشهاد يمنيين اثنين واصابة أربعة آخرين بغارة لطيران العدوان على جزيرة كمران في محافظة الحديدة
وزارة الأمن الايرانية: إعتقال 27 عنصرا من خلية ارهابية كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات في طهران وعدة مدن خلال رمضان المبارك
التلفزيون السوري: طائرات التحالف الأميركي ترتكب مجزرة جديدة بقصفها لمدرسة في ريف الحسكة راح ضحيتها 18 شهيدا
مصادر روسية: انفجارات ضخمة في إحدى القطع العسكرية في منطقة القطيفة بريف دمشق
الدفاع الروسية: "الجيش السوري الحر" وقوات أمريكية خاصة يجهزون لهجوم استفزازي بمواد سامة في دير الزور
جماعة "داعش" تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري في كابول الذي خلف 12 قتيلا
الشرطة الافغانية: 5 قتلى و20 جريحا بانفجار قرب وزارة التنمية الريفية في كابول
الشرطة الافغانية: 5 قتلى و20 جريحا بانفجار في كابول
أ ف ب: انفجار قرب وزارة في كابول وترجيح سقوط ضحايا
مسؤول في الأمم المتحدة: لا نرى حلا عسكريا في إدلب السورية لأنه لا يوجد "مكان آخر يذهب إليه" 2.5 مليون شخص

واشنطن توسع عقوباتها على روسيا

واشنطن توسع عقوباتها على روسيا
الإثنين ١١ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

وسعت الولايات المتحدة قائمة عقوباتها ضد روسيا بإدراج 3 شخصيات و5 شركات على صلة بروسيا في اللائحة.

العالم - أمریکا

وأشار بيان صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات تطبق بموجب قانون "مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" CAATSA.

ويعمل المواطنون الذين طالتهم العقوبات الأمريكية الجديدة، وهم أوليغ تشيريكوف، فلاديمير كاغانسكي، ألكسندر تريبون، في شركة Divetechnoservices.

وشملت العقوبات شركتي Digital Security وDivetechnoservices الروسيتين، ومعهد "كفانت" للبحوث العلمية، إضافة إلى شركة Embedi الإسرائيلية وشركة Erpscan الهولندية التشيكية الإسرائيلية.

وبحسب البيان، أدرج الأفراد المذكورون والشركات ومعهد "كفانت" في قائمة العقوبات التي تضم المشتبه بهم أو المتهمين من قبل واشنطن بالمشاركة "باسم الحكومة الروسية في النشاط الذي يقوض الأمن السيبراني للأفراد والكيانات".

وادعت واشنطن أن المدرجين في القائمة على صلة بهيئة الأمن الفيدرالية الروسية.

يشار إلى أن Digital Security شركة استشارية تعمل في مجال الأمن المعلوماتي.

وDivetechnoservices أكبر الشركات الروسية المتخصصة في تصميم وتطوير وإنتاج معدات الغوص ومستلزماته وتصديرها وصيانتها.

ويتخصص معهد "كفانت" في تصميم أجهزة إلكترونية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل حماية المعلومات.

206

روابط ذات صلة

النفط يتراجع مع ارتفاع وتنامي الإنتاج الأمريكي والروسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ردود أفعال منددة بشأن مشاركة الحكومة السودانية في الحرب على اليمن +فيديو

شاهد: محمد صلاح في العراق!

ظريف يتوجه الى جنوب افريقيا

محكمة سعودية ترفض دعوى عامل ضد كفيله بحجة أنه في حكم العبد!

ظهور دفاعات جوية صينية في جزيرة متنازع عليها

 قوات المشير حفتر تتقدم في درنة

تونس: استئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا "بات قريبا جدا"

ايران تعلن استعدادها للتعاون مع الصليب الاحمر بشان اليمن

إيدي كوهين لا أستفزكم يا أولاد العم..حكامكم منبطحين للتطبيع مع "اسرائيل"

تأهب عالمي عشية القمة بين ترامب وكيم جونغ اون في سنغافورة

نتنياهو ودموع التماسيح على الشعب الايراني

البارزاني: نوافق على كافة الاجراءات حتى لو أعيدت الانتخابات لإزالة الشكوك

حزب سوداني معارض: مسودة قانون الإنتخابات (كمونية باللبن)

واشنطن توسع عقوباتها على روسيا

عمّان تطالب العراق باستثناء الصادرات الأردنية إليه من الجمرك

مصر ترفع أسعار الكهرباء

أول سيلفي لكيم في سنغافورة

الجولاني يكشف عن ما فعلته المعارضة لتعطيل محادثات استانه

رئيس السلطة القضائية : ترامب فرعون جديد

ظريف يقارن بين منظمة شنغهاي ومجموعة السبع

الأکثر مشاهدة