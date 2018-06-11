واشنطن توسع عقوباتها على روسيا

العالم - أمریکا

وأشار بيان صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات تطبق بموجب قانون "مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" CAATSA.

ويعمل المواطنون الذين طالتهم العقوبات الأمريكية الجديدة، وهم أوليغ تشيريكوف، فلاديمير كاغانسكي، ألكسندر تريبون، في شركة Divetechnoservices.

وشملت العقوبات شركتي Digital Security وDivetechnoservices الروسيتين، ومعهد "كفانت" للبحوث العلمية، إضافة إلى شركة Embedi الإسرائيلية وشركة Erpscan الهولندية التشيكية الإسرائيلية.

وبحسب البيان، أدرج الأفراد المذكورون والشركات ومعهد "كفانت" في قائمة العقوبات التي تضم المشتبه بهم أو المتهمين من قبل واشنطن بالمشاركة "باسم الحكومة الروسية في النشاط الذي يقوض الأمن السيبراني للأفراد والكيانات".

وادعت واشنطن أن المدرجين في القائمة على صلة بهيئة الأمن الفيدرالية الروسية.

يشار إلى أن Digital Security شركة استشارية تعمل في مجال الأمن المعلوماتي.

وDivetechnoservices أكبر الشركات الروسية المتخصصة في تصميم وتطوير وإنتاج معدات الغوص ومستلزماته وتصديرها وصيانتها.

ويتخصص معهد "كفانت" في تصميم أجهزة إلكترونية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل حماية المعلومات.

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