ترامب وكيم يغادرا فندقيهما بسنغافورة الى لقاء تأريخي

العالم - آسيا والباسفيك

ومن المقرر ان تجري المصافحة التاريخية بين ترامب وكيم في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.

وكان البيت الابيض قد أعلن في وقت سابق ان الرئيس دونالد ترامب سيغادر سنغافورة مساء الثلاثاء وذلك خلافا لما كان متوقعا.

وبذلك يستبعد البيت الابيض حصول لقاء ثان مع الرئيس الكوري الشمالي حيث سرت توقعات ان يمدد ترامب المباحثات يوماً آخر.

قبل ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن استعداد بلاده لتقديم ضمانات أمنية غير مسبوقة لبيونغ يانغ إذا بدأت بنزع سلاحِها النووي بشكل نهائي يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه.

في هذه اللحظات يحبس العام انفاسه بانتظار ما ستؤول اليه القمة التاريخية بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، وسط توقعات تبقى ضمن الاطر المحدودة.

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