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انتهاء الاجتماع الموسع بين ترامب وكيم

انتهاء الاجتماع الموسع بين ترامب وكيم
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

اختتم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون، الاجتماع الموسع بينهما بحضور وفدي البلدين.

العالم-الأميركيتان

واستمر الاجتماع حوالي ساعة ونصف، وحضره بالإضافة إلى الزعيمين، كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومتشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، أما الوفد الكوري فضم وزير الخارجية لي يون هو، ونائبه تشوي سونغ هي ونائب رئيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية كيم يونغ تشول، وشقيقة كيم الصغرى وكيم يو جونغ ووزير دفاع كوريا الشمالية هيون يونج شول.

وسيلتقي قادة الدولتين مع وفديهما في غداء عمل، تقدم فيه سلطة جمبري تقليدية مع الأفوكادو.

والتقى الزعيمان اليوم في فندق Capella بجزيرة سينتوس، وتصافحا أمام عدسات الكاميرا، قبل أن تنطلق القمة خلف الأبواب المغلقة في أول لقاء لهما.

ويجتمع ترامب وكيم جونغ أون وجها لوجه لأول مرة، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

ويمثل هذا الاجتماع تحولا كبيرا في العلاقات بين البلدين اللذين تبادلا حربا كلامية خلال العام الماضي.

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