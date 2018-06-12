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ترامب: جاهز لاستقبال كيم في البيت الأبيض!

ترامب: جاهز لاستقبال كيم في البيت الأبيض!
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وثيقة من دون أن يجري الكشف عن مضمونها.

العالم-الأميركيتان

وقال ترامب خلال مراسم التوقيع، "العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستكون الآن في وضع مختلف تماما، لقد حللنا مشاكل كبيرة وخطيرة مع كوريا الشمالية"، مضيفاً أن التوقيع هو "انطلاقة لبدايات جديدة وتغييرات كبيرة" حسب زعمه.

ولفت ترامب إلى أنّه خلال قمته مع كيم "نشأ بيننا رابط خاص"، معلناً جهوزيته لاستقبال كيم في البيت الأبيض.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً بعد قليل للكشف عن المزيد من التفاصيل.

وانطلق لقاء الزعيمين التاريخي في الساعة 01:15 بتوقيت غرينيش في فندق "كابيلا" بجزيرة سينتوس، حيث يجتمع ترامب وكيم جونغ أون وجها لوجه لأول مرة، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

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