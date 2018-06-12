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بالفيديو : ترامب يتباهى بـ"الوحش" أمام الزعيم الكوري!

الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

تباهى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بسيارتة الفاخرة الملقبة بـ"الوحش"، امام نظيره الزعيم الكوري كيم جونج اون، وذلك خلال اللقاء التاريخي والذي أقيم أمس في سنغافورة.

العالم - منوعات 

وبعد تناول الزعيمين للغداء سوياً، ذهب الزعيم الكوري كيم جون أون في نزهة سريعة برفقة الرئيس الامريكي، لإلقاء نظرة سريعة على السيارة المدرعة الخاصة بترامب، من الداخل.

واقترب كيم جونج اون من السيارة بعد فتح بابها، ليلقي نظرة سريعة بداخلها، ثم يبتسم، ويعودا سوياً إلى الداخل ليكملا حديثهما.

وتعتبر تلك اللحظة دليل قوي على نجاح المحادثات بين الزعيمين، وإشارة واضحة إلى التغييرات الفارقة التي سيشهدها العالم خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر ان السيارة المدرعة الخاصة بترامب هي واحدة من بين أسطول خاص من السيارات المدرعة، المصنعة خصيصاً لحمايته من أي هجمات مسلحة أو كيماوية أو حتى نووية، وهي من طراز "كاديلاك وان"، وتبلغ تكلفتها حوال 1.6 مليون دولار.

كما ان السيارة تحمل معدات إنقاذ، وبنادق حديثة، وحزمة طوارئ لإطلاق صواريخ نووية، وتزن 8 طن، وسمك أبواب الفولاذ فيها هو 8 بوصة كالموجودة في طائرات بوينج 757، وهي مضادة للهجوم الكيميائي أو البيولوجي.

وتتضمن قافلة السيارات المدرعة التي ترافق ترامب 12 سيارة من نفس النوع، وترافقه دوماً في كل سفرياته في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.

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