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اقتراح صيني جديد بعد لقاء ترامب وكيم في سنغافورة

اقتراح صيني جديد بعد لقاء ترامب وكيم في سنغافورة
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "رويترز" أن قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية يومية في بكين، اليوم الثلاثاء، قال: إنه يمكن بحث تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وثيقة "شاملة" تهدف إلى نزع السلاح النووي.

العالم- اوروبا

وأضاف قنغ شوانغ متحدثا في بكين في أعقاب توقيع ترامب وكيم على بيان مشترك في ختام قمتهما التاريخية في سنغافورة أن الصين تلتزم دائما وبصرامة بكل قرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية.

ومن ناحية أخرى قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وعضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، إن بكين تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وذلك فيما كانت القمة بين ترامب وكيم جونغ منعقدة في سنغافورة.

وللصين مصالح استراتيجية كبيرة فيما يتعلق بكوريا الشمالية وكانت تخشى انهيار جارتها المنعزلة مما سيدفع بأمواج من اللاجئين إلى شمال شرقي الصين أو أن تتسبب حرب نووية على شبه الجزيرة الكورية في تلويث أراض صينية.

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