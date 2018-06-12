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واشنطن "تعيد توحيد" سنغافورة وماليزيا ... ومواطنو الدولتين يسخرون

واشنطن
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

فيما كانت الولايات المتحدة تستعد لقمة يؤمل منها ان تحقق السلام في شبه الجزيرة الكورية المنقسمة منذ وقت طويل، لمحت واشنطن من طريق الخطأ إلى "توحيد" آخر غير مرجح، بإشارتها إلى سنغافورة كجزء من ماليزيا.

العالم-امريكا

ونشرت وزارة الخارجية الاميركية على موقعها الالكتروني تصريحات ادلى بها الوزير مايك بومبيو قبيل القمة التاريخية في تعليق اولي ذكر فيه إن المحادثات ستجري في فندق "في سنغافورة بماليزيا".

والمركز المالي الكبير وجاره الاكبر، كانا ضمن دولة واحدة لسنتين في ستينات القرن الماضي حتى انفصال سنغافورة على خلفية انقسامات اتنية. ومنذ ذلك الحين هما دولتان منفصلتان.

وسرعان ما تم تصحيح الخطأ بعد انتشاره على الانترنت، ولكنه لم يمر بدون اثارة سخرية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين قال احدهم على فيسبوك "بالنسبة للمواطن الاميركي العادي، العالم هو اميركا".

وانزعج مواطنون من الدولتين، اللتين طبعت تاريخهما خلافات وازمات دبلوماسية.

وكتب احد المعلقين ان ذلك التصريح "هو بالتأكيد خيبة امل أكبر لسنغافورة والسنغافوريين" فيما ذكر ماليزي غاضب على فيسبوك إنه لا ينبغي أن يكون هناك خلط إذ ان ماليزيا "اكثر شهرة" من المدينة-الدولة.

وجاءت تعليقات بومبيو قبيل قمة الثلاثاء في سنغافورة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، ركزت على نزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

 

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