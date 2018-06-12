ترامب سيوقف "المناورات الحربية" مع كوريا الجنوبية

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وقال الرئيس الاميركي في مؤتمر صحافي في سنغافورة "فيما نجري مفاوضات حول اتفاق شامل، كامل جدا، اعتقد انه ليس من المناسب اجراء مناورات عسكرية"، مشيرا الى ان من شأن ذلك "توفير كثير من الأموال".

وكانت بيونغ يانع ألغت في ايار/مايو لقاء رفيع المستوى مع كوريا الجنوبية للاحتجاج على مناورات "ماكس ثاندر" العسكرية السنوية التي يشارك فيها الجيشان الكوري الجنوبي والاميركي.

وتشارك في مناورة "ماكس ثاندر" الجوية، طائرات مطاردة اميركية اف-22 من نوع "رابتور" التي ترى فيها كوريا الشمالية تهديدا بضربات قاسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية الذي فوجىء على ما يبدو باعلان هذا الالتزام في سنغافورة "يجب ان نفهم المعنى الدقيق ونوايا الرئيس ترامب" بالاعلان عن وقف المناورات.

لكنه لم يستبعد امكانية ان يبدو ذلك "طريقة" للمساعدة في حلحلة الوضع.

ويتوجه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاربعاء الى سيول بمهمة صعبة تقضي بتفسير النص.

وكرر ترامب ايضا رغبته في سحب الجنود الاميركيين المنتشرين في كوريا الجنوبية في الوقت المناسب، مؤكدا في الوقت نفسه ان ذلك ليس جزءا من المفاوضات مع بيونغ يانغ. وينتشر حوالى 30 الف جندي اميركي بصورة دائمة في هذا البلد.

واكد الرئيس الاميركي من جهة اخرى ان الزعيم الكوري الشمالي تعهد بعد توقيع وثيقتهما المشتركة بتدمير موقع "كبير"لتجارب الصواريخ "قريبا جدا".

وردا على سؤال عن الالتزام الغامض لكوريا الشمالية ب "نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية" والذي لا يلبي المطلب الاميركي بعملية "تحقق ولا يمكن الرجوع عنها"، اكد من دون مزيد من التفاصيل ان عمليات تفتيش ستجري وان العقوبات ستبقى مطبقة ما لم يرفع "تهديد" الاسلحة الذرية.

والمفاوضات حول تطبيق هذا النص ستبدأ الاسبوع المقبل.

وقال ترامب ان المناقشات كانت "نزيهة، مباشرة ومثمرة" وان كيم جون اون "يريد القيام بما هو صحيح"، موضحا انه تطرق الى موضوع حقوق الانسان.

وامتدح ترامب كيم جونغ اون "الموهوب جدا" و"المفاوض الجيد جدا" الذي "قام بأول خطوة شجاعة نحو مستقبل افضل لشعبه".

واضاف ترامب "نحن مستعدون لكتابة فصل جديد بين بلدينا"، معربا عن الامل في انهاء الحرب الكورية رسميا عما قريب. وقد توقفت في 1953 بمجرد هدنة وليس بمعاهدة سلام.

واعلن ترامب استعداده للتوجه "في الوقت المناسب" الى بيونغ يانع ودعوة كيم جونغ اون الى البيت الابيض.