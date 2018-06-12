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شاهد.. "كيم" لم يستخدم القلم السنغافوري لتوقيع الوثيقة وهذا رد فعل شقيقته!

الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

رفَض زعيم كوريا الشمالية، استخدام قلم قدّمه الجانب السنغافوري، عند التوقيع على وثائق القمة التي جمعته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

العالم - منوعات 

وبدلاً من ذلك، أخذ الزعيم الكوري الشمالي، قلماً قدّمته له شقيقته كيم يونغ جونغ.

وقال مراسل وكالة "تاس" الروسية: إنه بعد أن جلس كيم جونغ أون خلف الطاولة، هرعت إليه بسرعة شقيقته الصغرى، وقدّمت له القلم لتوقيع الوثائق.

ولاحظ الجميع، أن كيم جونغ أون لم يلمس شيئاً من الموجودات على الطاولة قرب الملف.

وعُقِد لقاء القمة بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء في فندق "كابيلا" في جزيرة سنتوسا.

وتم اللقاء التاريخي بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب في فندق كابيلا في جزيرة سنتوسا.. ونتيجة للمفاوضات وقّع الطرفان على وثيقة ختامية.

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