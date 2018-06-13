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طوكيو تطلب إيضاحات حول وقف المناورات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية

طوكيو تطلب إيضاحات حول وقف المناورات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية
الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

طالب وزير الدفاع الياباني ايتسونوري اونوديرا، الولايات المتحدة بتقديم توضيحات بعد قرار الأخيرة وقف المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها واشنطن وسئيول في شبه الجزيرة الكورية.

العالم - آسيا والباسفيك

وأعرب الوزير الياباني في مؤتمر صحفي عن حيرته من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بأنه ينوي وقف المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، مضيفا: "نريد الوصول إلى فهم للأمر بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

وأكد اونوديرا أن الوجود العسكري الأمريكي ضروري لضمان الأمن في شرق آسيا.

وأشار إلى أن اليابان ستواصل القيام بتدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وتنفيذ خطط لتعزيز الدفاع في ظل وجود خطر هجوم محتمل على أراضيها بواسطة صواريخ بالستية كورية شمالية.

وكان ترامب، قد أعلن أنه يعتزم وقف المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، لكن العقوبات الاقتصادية ضد بيونغ يانغ باقية إلى حين زوال "عامل السلاح النووي".

المصدر: إنترفاكس

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