مزاعم ترامب بشأن عدم الدعم الإيراني عن سوريا و اليمن

العالم - الأميركيتان

ادعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران، باشرت بسحب "رجالها" من سوريا واليمن، وذلك بعد خروج الولايات المتحدة من" الاتفاق النووي الإيراني".

وادعى ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": "أن إيران تغيرت، ولا أظن أن الإيرانيين ينظرون الآن نحو البحر المتوسط، نحو سوريا واليمن، لقد باشروا بسحب رجالهم من سوريا ومن اليمن، هذا أمر مختلف تماما".

وفي 8 مايو، أعلن ترامب عن انسحاب بلاده من اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي كان تم التوصل له في 2015

وتتهم واشطن، السلطات الإيرانية بتقديم الدعم العسكري للحكومة السورية وللحوثيين في اليمن. وتعتبر أن هذا يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.

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المصدر: نوفوستي

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