المتحدثة بإسم البيت الأبيض تنفي خبر إحتمال إستقالتها

العالم - الأميريكيتان

وكتبت ساندرز أمس الأربعاء في مدونتها على تويتر: هل تعرف (شبكة) "سي بي إس" ما لا أعرفه أنا نفسي عن خططي ومستقبلي؟ كنت في حفل إبنتي المخصص لنهاية العام في رياض الأطفال ونشروا قصة عن خطط لمغادرتي البيت الأبيض دون التحدث معي. أنا أحب عملي وأعتبر أن العمل مع الرئيس يشرفني.

وأعلن عدد من وسائل الإعلام الأمريكية أخيراً أن إثنين من كبار ممثلي الإدارة الأمريكية للتواصل مع الصحافة وهما "سارة ساندرز وراج شاه" يخططان لمغادرة منصبيهما قريباً.

حول ساندرز كتبت الصحافة الأمريكية أنها سوف تغادر منصبها قبل نهاية العام 2018.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي شهدت إستقالات وإقالات متوالية منذ تسلم ترامب منصبه في 20 يناير 2017، لم تشهد مثلها أي إدارة أمريكية أخرى، كان آخرها إقالة وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون بتغريدة على تويتر، مما حدا به لوصف واشنطن بـ"المدينة اللئيمة" في حفل وداعه لموظفي الخارجية.

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