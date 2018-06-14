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ترامب يرغب في سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية بسبب التكاليف الغالية

ترامب يرغب في سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية بسبب التكاليف الغالية
الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة تلفزيونية عن رغبته في إعادة جميع القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إلى بلادهم، لكنه حتى اللحظة لم يبحث هذا الإحتمال.

العالم - الأميريكيتان

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الأربعاء إن قضية خفض عدد الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية لم تُبحث خلال اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة.

وأعلن الرئيس الأمريكي: لدينا 32 ألف جندي في كوريا الجنوبية وأود أن أعيدهم إلى ديارهم. لكن حتى اللحظة لم يُناقش هذا الأمر. سيتم مناقشته في الوقت المناسب.

وأضاف ترامب: لم تكن هذه القضية على طاولة المفاوضات. كيم جونغ أون، على الأرجح يودّ ذلك. أودّ سحب قواتنا بأسرع ما يمكن لأنها تكلّفنا غالياً.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن كوريا الجنوبية لا تعوّض واشنطن بشكل كامل عن الإنفاق الأمريكي للإحتفاظ بالقوات في شبه الجزيرة الكورية.

تجدر الإشارة إلى أن إجتماع القمة الذي عُقد في سنغافورة بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون، نتج عنه توقيعهما على وثيقة مشتركة تعهدت فيها كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي مقابل ضمانات من الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، وعد ترامب بوقف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية.

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