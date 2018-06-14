البث المباشر

روحاني: الرئیس الاميركي الحالي هو الاسوأ والاكثر خبثا من اسلافه

روحاني: الرئیس الاميركي الحالي هو الاسوأ والاكثر خبثا من اسلافه
الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

وصف الرئیس الایراني حسن روحاني، الرئیس الاميركي الحالي دونالد ترامب بأنه الأسوأ والاكثر خبثا من اسلافه.

العالم - ايران

وخلال لقائه مساء الاربعاء حشدا من العاملین في وسائل الاعلام اعتبر الرئیس روحاني ان وسائل الاعلام هي في الخط الامامي للتصدي للحرب النفسیة المعادیة واكد باننا قادرون على التغلب على هذه الحرب.

وفي الشان النووي قال الرئیس روحاني، رغم ان هنالك مشكلة امامنا بخروج احد الاعضاء الموقعین للاتفاق لكننا نشعر بالسرور لان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تصرفت بحیث ان جمیع الدول ما عدا عدد قلیل لا یعدون على عدد اصابع الید یدینون امیركا ویشیدون بایران وهو امر لا سابق له على مدى الاعوام الـ 40 الماضیة.

واعتبر ان مشكلتنا الرئیسیة الیوم لیست اقتصادیة او ثقافیة او امنیة بل هي حرب نفسیة معادیة، مؤكدا ضرورة ان تكون وسائل الاعلام الداخلیة النزیهة والمرموقة هي المرجع الاساس للمعلومات ولیس وسائل الاعلام الاجنبیة او الساعیة الى الهدم والتخریب واثارة الاجواء وبث الانباء الكاذبة والمزیفة وتوجیه الاتهامات الباطلة لحرف افكار الراي العام.

وقال الرئیس روحاني، ان من الصحیح ان جمیع الحكومات الامیركیة منذ انتصار الثورة الاسلامیة في ایران لغایة الان كانت عدوة للشعب الایراني، الا ان الرئیس الحالي هو الاسوأ والاكثر خبثا ومخططاته هي الاكثر مقتا من اسلافه.

ودعا وسائل الاعلام لتاخذ على عاتقها العبء الجسیم لمواجهة الحرب النفسیة المعادیة التي هي الیوم اكبر واكثر تاثیرا من الحرب الاقتصادیة والثقافیة الجاریة ضد الجمهوریة الاسلامیة.

واشار الى التذبذبات خلال الایام الاخیرة في اسواق العملة الصعبة وانتاج السیارات والمسكوكات الذهبیة قائلا، ان الاحصائیات تشير الى ان انتاج السیارات والمسكوكات وتوفیر مصادر العملة الصعبة في البلاد شهد حتى نموا بالمقارنة مع العام الماضي، لذا فان التذبذبات ناجمة عن الحرب النفسیة اكثر مما ان تكون لها جذور في الواقع.

109-4

روابط ذات صلة

روحاني يدعو لإتخاذ خطوات عملية للحفاظ على الاتفاق النووي

روحاني يؤكد ضرورة إكمال مفاعل أراك وفق الاتفاق النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

روحاني: الرئیس الاميركي الحالي هو الاسوأ والاكثر خبثا من اسلافه

لیبیا تطالب الأمم المتحدة بحماية أموالها المجمدة ببريطانيا

مصر تتفوق على بريطانيا وأمريكا !

مقتل شخصين في هجوم بسكين في مسجد بجنوب أفريقيا

دراسة: البشرية تزداد غباء!

بالفيديو؛ تظاهرة شعبية برام الله احتجاجا على العقوبات ضد غزة

مستقبل فلسطين وخليفة عباس في كرسيه المهتز؟!

ضباط اتراك وامريكيون يتفقون على خطة لتنفيذ اتفاق منبج!

كأس العالم 2018: كل ما عليك أن تعرفه في 6 جداول!

ميدل ايست آي البريطانية: هذا ما عرضه أمير قطر على ملك الأردن خلال الاحتجاجات!

هذا هو المنتخب الذي سيفوز بكأس العالم 2018 !!

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في مسيرة العودة

بومبيو: كيم "فهم" أن نزع السلاح النووي يجب أن يتم "سريعاً"!      

موانئ البحر الأحمر: ميناء الحديدة يعمل بشكل طبيعي ولا صحة لما يروجه إعلام العدوان

السعودية.. "دولة الخوف"!

سياسي سلوفاكي يكشف الدور التركي في حوادث الكيميائي بسوريا

هكذا علقت العصائب على تحالف الفتح مع سائرون

باريس: ترامب خاصم الحلفاء وعانق الديكتاتور!

كيم يرغب في لقاء آبي.. وطوكيو تضع شروطاً

اتحاد المصدرين: فتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات السورية ممكن

الأکثر مشاهدة