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الاسبوع المقبل..نتانیاهو سيناقش وفدا امريكيا حول غزة

الاسبوع المقبل..نتانیاهو سيناقش وفدا امريكيا حول غزة
الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإحتلال الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيبحث ملف غزة مع وفد أمريكي الأسبوع المقبل.

العالم - فلسطين

وأفاد مكتب نتنياهو أنه "يتطلع إلى بحث ملف قطاع غزة الأسبوع المقبل مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، ومستشار ترامب جاريد كوشنر، وسفير واشنطن لدى تل أبيب ديفيد فريدمان".

وأضاف أن نتنياهو يتطلع أيضا إلى بحث سبل دفع عملية التسوية قدما بين «إسرائيل» والفلسطينيين من جهة، وبين «إسرائيل» والعالم العربي من جهة أخرى.

وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لكوشنر وغرينبلات إلى الأراضي المحتلة والسعودية ومصر الأسبوع المقبل لبحث الأوضاع في غزة وجهود إستئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.

وتابع ان تل أبيب ترحب بأي جهد يحسن أوضاع سكان غزة ويمنع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية، وستطالب بإعادة الجنود المحتجزين لدى حماس سريعا إلى عائلاتهم".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإحتلال الإسرائيلي "ثمن دعم إدارة ترامب الراسخ للكيان في الأمم المتحدة".

وأضاف "تركيز الأمم المتحدة غير المتوقف على إسرائيل يشكل عيبا على هذه المنظمة، كما يصرف الأنظار عن قضايا ملحة أخرى تتطلب اهتمام المجتمع الدولي".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قرارًا يدعو لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، بموافقة 120 دولة، مقابل اعتراض 8 دول وامتناع 45 دولة عن التصويت.

يذكر أن مشروع القرار الذي مررته الجمعية العامة، سبق وأن اعترضت عليه الولايات المتحدة مطلع يونيو/حزيران الجاري، في مجلس الأمن الدولي. 

 

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