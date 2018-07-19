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سياسيون وإعلاميون مصريون يأملون بتعزيز العلاقات مع إيران+فيديو

السبت ١٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مكتب رعاية المصالح الايرانية في القاهرة ناصر كنعاني ضرورة تعزيز العلاقات مع مصر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

العالم - مصر

وفي لقاء تشاوري هو الأول من نوعه عقده مع عدد من رجال الأعمال والسياسيين والصحافيين المصريين في القاهرة، شدد كنعاني على اهمية تبادل وجهات النظر مع مصر باعتبارِها إحدى الدول المؤثرة في المنطقة.

واشار الى امكانية تبادل الوفود في المجالات الاقتصادية والتجارية.

واكد صحافيون مصريون ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين ايران ومصر تمهيداً لتعزيز العلاقات الدبلوماسية.

وشدد الصحافيون على ضرورة استغلال الموارد الاقتصادية الموجودة لدى الجانبين لرفع مستوى الوضع المعيشي للمواطنين المصريين والايرانيين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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