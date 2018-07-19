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تويتر يحذف ويحجب 130 ألفا من متابعي محمد البرادعي

تويتر يحذف ويحجب 130 ألفا من متابعي محمد البرادعي
السبت ١٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق، إن تويتر حجبت وحذفت 130 ألفا من متابعي حسابه على موقع "تويتر".

العالم - مصر

وكشف "البرادعي" المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تغريدة له مساء الجمعة، عن "حذف تويتر أكثر من 100 ألف متابع من حسابي ما بين لجان (حسابات إلكترونية موجهة) وحسابات وهمية"، دون تحديد موعد ذلك.

وتابع "هذا بالإضافة لـ 30 ألفا قمت أنا بحجبهم على مر 8 سنوات بسبب البذاءة والإفك المبين (..) سعيد أن مجموع كل هؤلاء أقل من 3 بالمائة من المتابعين".

وأعرب عن "أمله أن يعود تويتر كمنصة حرة للتعبير عن الرأي بأسلوب راقٍ يستند إلى الحقيقة والعقل".

وفي أكتوبر تشرين الأول 2017، غرد البرادعي عبر حسابه "حجبت للأسف نصف في المائة من متابعيّ (نحو 30 ألفا)، أملي أن تكون كل حواراتنا في وسائل التواصل بأسلوب نقدي عقلاني لنرتقي سويا وليس لنستعرض الجهل والبذاءة".

ويحظى البرادعي (المقيم خارج مصر حاليا) والحاصل على جائزة نوبل للسلام، بمتابعة واسعة على موقع "تويتر"، حيث يبلغ عدد متابعيه نحو 6 ملايين شخص، وعادة ما يستخدم حسابه لمناقشة أمور سياسية تخص مصر والعالم العربي.

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