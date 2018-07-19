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مصر.. السجن لـ27 من الاخوان بتهمة "التحريض ضد الدولة"

مصر.. السجن لـ27 من الاخوان بتهمة
السبت ١٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة جنايات مصرية السبت بعقوبات بالسجن بحق 27 متهما من جماعة الاخوان المسلمين بتهمة "التحريض ضد الدولة"، بينهم 12 عوقبوا بالسجن المؤبد (25 عاما)، بحسب ما قال مسؤول قضائي.

العالم - مصر

وقال المسؤول "عاقبت دائرة الارهاب في محافظة الشرقية (في دلتا النيل) بالسجن المؤبد 12 من أعضاء جماعة الإخوان بتهمة التحريض على العنف وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة".

واضاف "كما عاقبت المحكمة (جنايات الزقازيق) 15 آخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات".

وتعود احداث القضية إلى العام 2015 عند قيام مجموعة من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بمسيرة في محافظة الشرقية.

وقال المسؤول إن النيابة العامة كانت وجهت الى المشتبه بهم تهمتي "الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة". 

ومنذ اطاح الجيش بمرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تخوض قوات الامن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري جماعة داعش الإرهابية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وتصنّف السلطات المصرية جماعة الاخوان المسلمين "منظمة ارهابية" منذ نهاية 2013.

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