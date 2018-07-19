مصر توقف 4 يشتبه في تورطهم بقتل الأطفال الثلاثة غرب القاهرة

العالم ـ حوادث



والثلاثاء الماضي، عثرت السلطات المصرية، على جثث 3 أطفال في حالة تعفن، بأحد شوارع محافظة الجيزة (غرب القاهرة)، فيما أشار تقرير مبدئي للطب الشرعي بمصر (حكومي) أن الأطفال الثلاثة أعمارهم 18 شهرا وعامين وخمسة أعوام ونصف العام.



وأوضحت المعاينة الأولية التي أجرتها السلطات أن الواقعة تعود لأكثر من يوم ما نتج عنه تعفن الجثث وانفجارها وتناثر الأعضاء بجوار الجثث.



وحسب ما نقلته بوابتا "أخبار اليوم" و"الأهرام" (مملوكتين للدولة)، اليوم، عن مصادر أمنية (لم تسمها) فإن الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة ألقت القبض على 4 متهمين يشتبه في تورطهم بالواقعة.



ومن بين المقبوض عليهم، وفق المصادر، سيدتان، إحداهما عاملة نظافة، والثانية شقيقة الضحايا، إضافة إلى ضبط أحد الأشخاص يرتبط بعلاقة أسرية بإحداهن، بجانب سائق "توكتوك" (وسيلة نقل صغيرة الحجم) متهم بـ"نقل المتهمتين وجثث الأطفال".



فيما أكد السائق، للأجهزة الأمنية، أنه "لم يكن يعلم أن المتهمتين بحوزتهما جثث الأطفال".



وحول طريقة وفاة الأطفال الثلاثة، أفادت المصادر الأمنية بأن "شقيقة الأطفال المجني عليهم كانت تتركهم في منزل صديقتها (عاملة النظافة)، وفي يوم الحادث شب حريق بالمنزل وكان الأطفال بمفردهم ما نتج عنه وفاتهم نتيجة الاختناقات من الدخان وكذلك الحروق".



ولفتت إلى أن "عاملة النظافة تخلصت من الأطفال بدافع الهروب من المساءلة القانونية".



كما لم تصدر السلطات المصرية على الفور بيانًا رسميًا بخصوص الواقعة التي أثارت قلقلا في الشارع المصري خشية أن تكون الواقعة مرتبطة بجريمة سرقة أعضاء بشرية، لكن السلطات نفت ذلك.