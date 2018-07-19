الداخلية المصرية تكشف التفاصيل الكاملة لحادثة "المريوطية"

العالم - مصر

وفي التفاصيل، قالت الداخلية في بيان، الأحد، إنه وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية المصرية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي الجريمة تم تشكيل فريق بحث من قطاعات الأمن.

وأضافت الوزارة أن الجهود أسفرت عن التوصل لشاهد (بائع مشروبات متجول بمنطقة العثور 53 عاما)، صرح أنه وأثناء تواجده بمنطقة عمله شاهد مركبة "توك توك" قادمة من الاتجاه العكسي بطريق المريوطية تستقلها سيدتان وطفلة وقامتا بإلقاء سجادة وكيسين من البلاستيك الأسود، مشيرا إلى أن سائق "التوك توك" انصرف، ثم استقلت السيدتان والطفلة "توك توك" آخر.

وأفادت الداخلية المصرية في بيان بأنه ومن خلال قيام فريق البحث بجمع المعلومات وحصر سائقي مركبات "التوك توك" العاملين بالمنطقة، قام أحد السائقين بالتوجه إلى النيابة، وأقر ما جاء على لسان الشاهد، وأقرّ أنه قام بتوصيل السيدتين وبرفقتهما طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من إحدى المناطق بالقرب من شارع الطالبية، وكان بحوزتهما سجادة ملفوفة وكيسي بلاستيك سوداوين، مشيرا إلى أنهما طلبتا منه التوقف بالمكان الذي وجدت فيه جثث الأطفال وقبض الأجرة وانصرف.

وسردت الداخلية في البيان تفاصيل تحرياتها التي مكنت رجال الأمن من تحديد مكان إقامة السيدتين، حيث تبين وجود أثار حريق بإحدى الحجرات المؤجرة لـ"سها . ع . م" التي تعمل بملهى ليلي 38 سنة، وعُثر على عقد الإيجار ووثيقة زواج للمذكورة من "محمد . إ . س" 28 سنة، وأنهما يقيمان بالشقة وبصحبتهما "أماني . م . أ" 36 سنة، وشهرتها منال، عاملة بأحد الفنادق.

هذا وبينت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ضبطت المدعوة "أماني" بمسكن زوجها "حسان . ع . إ" (مزارع 65 عاما متزوجة منه منذ 5 سنوات)، موضحة في السياق أن المتهمة تعرفت منذ حوالي شهر على "سها" من خلال ترددها على أحد الملاهي الليلية بمنطقة الطالبية، وأقامت رفقتها وأطفالها الثلاثة (محمد حسان (5 سنوات)، أسامة حسان (4 سنوات)، وفارس الذي يبلغ من العمر عامين وغير مُقيد بسجلات الأحوال المدنية).

وتابعت الداخلية المصرية: "مساء يوم الحادث توجهت والمدعوة "سها" إلى أحد الفنادق الكائنة بشارع الهرم، ولدى عودتهما الساعة 6 صباحا للشقة اكتشفتا حدوث حريق بإحدى الغرف ووفاة الأطفال الثلاثة، فقامتا بوضعهم داخل الأكياس والسجادة والتخلص منهم".

وأكدت الوزارة أن فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وتحليل البصمة الوراثية DNA، ثبت أن المدعوة "أماني" هي الأم البيولوجية للأطفال الثلاثة وأن كل طفل منهم من أب مختلف عن الآخر وليس من بينهم زوجها الحالي "حسان"

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: الداخلية المصرية