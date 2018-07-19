البث المباشر
خروج 10سيارات إسعاف تقل عددا من الحالات الحرجة من داخل بلدتي كفريا والفوعة باتجاه محافظة حلب
التلفزيون السوري:خروج عدد من الحافلات التي تقل عدداً من أهالي كفريا والفوعة من منطقة تفتناز
الاعلام الحربي السوري:الاتفاق يقضي بتسوية اوضاع المسلحين وخروج غير الراغبين بالتسوية من القنيطرة الى الشمال السوري
الاعلام الحربي السوري:اتفاق بين الجيش السوري والمسلحين يقضي بدخول قوات الجيش إلى كامل بلدات وقرى القنيطرة
أ ف ب: انهاء حال الطوارئ المفروضة في تركيا منذ محاولة الانقلاب في 2016
أ ف ب: بدء عملية إجلاء اهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف ادلب
مصادر عراقية: ارتفاع حصيلة الجرحى اثر 8 تفجيرات ضربت مدينة كركوك الى 13 جريحا
الناطق باسم انصار الله: تعنت العدو وجرائمه المستمرة يجعل من مواقعه الاقتصادية والعسكرية هدفا مثاليا
الناطق باسم انصار الله:قصف مصفاة شركة ارامكو بالرياض من قبل طائرة صماد 2 بعيدة المدى تجربة ناجحة ونوعية
مراسل العالم: أرامكو السعودية تعلن عن حريق في حاوية للتخزين في مصفاة الرياض

الداخلية المصرية تكشف التفاصيل الكاملة لحادثة "المريوطية"

الداخلية المصرية تكشف التفاصيل الكاملة لحادثة
الأحد ١٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل نجاح الأجهزة الأمنية في إماطة اللثام وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بالطريق العام بمنطقة المريوطية.

العالم - مصر 

وفي التفاصيل، قالت الداخلية في بيان، الأحد، إنه وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية المصرية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي الجريمة تم تشكيل فريق بحث من قطاعات الأمن.

وأضافت الوزارة أن الجهود أسفرت عن التوصل لشاهد (بائع مشروبات متجول بمنطقة العثور 53 عاما)، صرح أنه وأثناء تواجده بمنطقة عمله شاهد مركبة "توك توك" قادمة من الاتجاه العكسي بطريق المريوطية تستقلها سيدتان وطفلة وقامتا بإلقاء سجادة وكيسين من البلاستيك الأسود، مشيرا إلى أن سائق "التوك توك" انصرف، ثم استقلت السيدتان والطفلة "توك توك" آخر.

وأفادت الداخلية المصرية في بيان بأنه ومن خلال قيام فريق البحث بجمع المعلومات وحصر سائقي مركبات "التوك توك" العاملين بالمنطقة، قام أحد السائقين بالتوجه إلى النيابة، وأقر ما جاء على لسان الشاهد، وأقرّ أنه قام بتوصيل السيدتين وبرفقتهما طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من إحدى المناطق بالقرب من شارع الطالبية، وكان بحوزتهما سجادة ملفوفة وكيسي بلاستيك سوداوين، مشيرا إلى أنهما طلبتا منه التوقف بالمكان الذي وجدت فيه جثث الأطفال وقبض الأجرة وانصرف.

وسردت الداخلية في البيان تفاصيل تحرياتها التي مكنت رجال الأمن من تحديد مكان إقامة السيدتين، حيث تبين وجود أثار حريق بإحدى الحجرات المؤجرة لـ"سها . ع . م" التي تعمل بملهى ليلي 38 سنة، وعُثر على عقد الإيجار ووثيقة زواج للمذكورة من "محمد . إ . س" 28 سنة، وأنهما يقيمان بالشقة وبصحبتهما "أماني . م . أ"  36 سنة، وشهرتها منال، عاملة بأحد الفنادق.

هذا وبينت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ضبطت المدعوة "أماني" بمسكن زوجها "حسان . ع . إ" (مزارع 65 عاما متزوجة منه منذ 5 سنوات)، موضحة في السياق أن المتهمة تعرفت منذ حوالي شهر على "سها" من خلال ترددها على أحد الملاهي الليلية بمنطقة الطالبية، وأقامت رفقتها وأطفالها الثلاثة (محمد حسان (5 سنوات)، أسامة حسان (4 سنوات)، وفارس الذي يبلغ من العمر عامين وغير مُقيد بسجلات الأحوال المدنية).

وتابعت الداخلية المصرية: "مساء يوم الحادث توجهت والمدعوة "سها" إلى أحد الفنادق الكائنة بشارع الهرم، ولدى عودتهما الساعة 6 صباحا للشقة اكتشفتا حدوث حريق بإحدى الغرف ووفاة الأطفال الثلاثة، فقامتا بوضعهم داخل الأكياس والسجادة والتخلص منهم".

وأكدت الوزارة أن فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وتحليل البصمة الوراثية DNA، ثبت أن المدعوة "أماني" هي الأم البيولوجية للأطفال الثلاثة وأن كل طفل منهم من أب مختلف عن الآخر وليس من بينهم زوجها الحالي "حسان"

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: الداخلية المصرية

روابط ذات صلة

آخر مستجدات قضية ” أطفال المريوطية ”.. الأم المتهم الأول!!

منح الجنسية المصرية بـ "وديعة" 7 ملايين جنيه!

تمديد قانون الطوارئ في مصر 3 أشهر إضافية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

المجر تنسحب من ميثاق الأمم المتحدة للهجرة

الاتحاد الاوروبي ينشر قوات في مقدونيا لمواجهة تدفق المهاجرين

تظاهرة في موسكو ضد رفع سن التقاعد

خروج الحالات الإنسانية الحرجة من الفوعة وكفريا الى حلب

انفجارات تهز مدينة كركوك العراقية وسقوط جرحى

محمد علي الحوثي: إستهداف ارامكو بالطائرات المسيرة يعد خرقاً للحرب الإلكترونية

شرطة ديالى: احباط مخطط لتصادم المتظاهرين مع القوات الامنية

إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الموريتانية

مستشار معصوم: التأكيد علي ضرورة احترام نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات

بعد اتفاق بين أردوغان وبوروشينكو... اعتقال معارضين أتراك في أوكرانيا!

الحرب التجارية قد تلحق ضررا بالاقتصاد الاميركي "بشكل خاص"

هكذا تجدد إيران دعمها لاستقرار المنطقة ودعم الحكومات الشرعية

بالفيديو: مسافر قليل الحيلة والفطنة.. هذا ما فعله في الطائرة !

بالفيديو.. قطع البطيخ بالسيف فوق بطنه فدخل 'غينيس' !

استهداف مصفاة أرامكو ..أولى عمليات "صماد2"

تعيين نائب قائد مقر الحرب الناعمة للحرس الثوري

الفوعة وكفريا الى أين؟

ترامب: روسيا لاتستهدف الولايات المتحدة

"القوة القاهرة" على صادرات النفط بغرب ليبيا

شاهد... سقوط طائرة حربية "مجهولة" في ريف الحسكة 

الأکثر مشاهدة