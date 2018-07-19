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مصر.. قانون منح الجنسية مقابل 7 ملايين جنيه

مصر.. قانون منح الجنسية مقابل 7 ملايين جنيه
الإثنين ١٦ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس النواب المصري على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يمنح الأجانب المقيمين في البلاد الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية قدرها الأدنى 7 ملايين جنيه.

العالم - مصر

وحسبما أفاد موقع "روسيا اليوم" يقضي مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية، وذلك في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.

ولدى مناقشة مشروع القانون، أكد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال على أنه لا أحد يتحدث عن أن هذا القانون يمثل خطرا، مضيفا "المجتمع المصري يصهر كل شخص ينضم إليه ولا يمكن أن نهتز بصورة أو بأخرى".

فيما اعتبر اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي خلل يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي.

ولفت عامر إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الإستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.

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