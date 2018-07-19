بالصور؛ بعد ارتفاع أسعار الوقود.. السيارات الكهربائية تغزو مصر

العالم - مصر

أطلقت شركة "جيوان إليكتريك" الصينية أول سياراتها الكهربائية في مصر تحت اسم "weep" التي تشبه قليلا تصميم سيارة الجيب.

ويتوفر نوعان للسيارة، النوع الأول هو weep 150 ذات المقعدين المتاحة بسرعة قصوى 45 كم/س أو سرعة قصوى 80 كم/س، السيارة ذات سرعة 45 كم/س تأتي بمحرك قدرته 3.5 كيلوواط وسعة البطارية هي 12 فولت 120 امبير/ساعة بينما الطراز السريع قدرة محركه 7.5 كيلوواط/ساعة.

أما بالنسبة لسعرها فتم طرح السيارة ذات السرعة المنخفضة بسعر 118.800 جنيه ما يعادل (6 آلاف و600 دولار)، والسيارة ذات السرعة العالية بسعر 131.000 جنيه ما يعادل (7 آلاف دولار).

ويتوفر النوع الثاني من السيارة وهي weep 250 ذات المقاعد الأربعة والتي تتوافر أيضا بسرعة منخفضة هي 45 كم/س وواحدة أخرى بسرعة قصوى هي 70 كم/س، وتتوافر بنفس محركات النوع الأول.

وتم طرح السيارة ذات السرعة المنخفضة بسعر 141.000 جنيه ما يعادل (7 آلاف و800 دولار) والسيارة ذات السرعة العالية بسعر 158.000 جنيه ما يعادل (8 آلاف و800 دولار).