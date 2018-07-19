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سفير السودان بالقاهرة: الرئيس المصري يزور الخرطوم الخميس

سفير السودان بالقاهرة: الرئيس المصري يزور الخرطوم الخميس
الإثنين ١٦ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيارة السودان يوم الخميس القادم لمدة يومين، لبحث ملفات التعاون الثنائي والملفات الإقليمية مع الرئيس عمر البشير.

العالم - السودان

وأكد سفير الخرطوم بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد المحمود عبد الحليم، أن هذه الزيارة هي الأولى للرئيس المصري بعد انتخابه مؤخرا لولاية ثانية، حيث تتميز بأهميتها توقيتا ومضمونا.

وأشار السفير إلى أنها تأتي في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين، وتأتي ردا أيضا على الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير للقاهرة قبيل الانتخابات الرئاسية.

وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم، أن الزيارة تعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين، مشيرا إلى أن القمة السودانية المصرية ستعني باستعراض موقف العلاقات المتطورة بين البلدين والجهود المتصلة لتعزيزها وتعميقها في كافة المجالات.

وسيبحث الرئيسان نتائج الاجتماعات التي شهدتها الفترة المنصرمة منذ عقد اجتماع الرئيسين في أديس أبابا على هامش القمة الأفريقية مؤخرا مرورا بزيارة الرئيس البشير لمصر، وأهمها اجتماعات اللجنة الرباعية المشكلة من وزيري الخارجية ومديري المخابرات في البلدين.

المصدر: RT

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