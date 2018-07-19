مُنشد مصري يفجر عاصفة غضب بعد غنائه سورة قرآنية !

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وعلق الشيخ محمود ياسين التهامي، المنشد الديني، على قيام منشد ديني بغناء سورة الفاتحة، قائلا: "هناك تفنن في الإبتذال، وما يحدث عبارة عن أمراض نفسية، هو اللي عايز يشتهر بيعمل أي حاجة دلوقتي"، لافتًا إلى أن الفن في أي مجتمع يعكس ثقافته، وللأسف المجتمع المصري وصل لمرحلة من الحضيض.



وتابع "التهامي"، : أن هناك مهازل تحدث في حفلات الإنشاد الديني مثل التدخين وضرب النار، معقبًا: "ليت الزمان يعود يومًا، إحنا في النازل بصورة لا تتخيل".



ولفت إلى أن نقابة الإنشاد الديني ما زالت عمالية، مطالبًا مجلس البرلمان يمناقشة مشروع قانون للتحول نقابة الإنشاد الديني لمهنية لكي يُضبط الإنشاد الديني، معقبًا: "غناء القرآن الكريم ده تهريج، إحنا في مصر، ثقافة الإنشاد الديني خرجت من مصر، إيه اللي بيحصل ده".



وأشار إلى أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف معترض على تحويل الإنشاد الديني لنقابة عمالة، معقبًأ:" مش عارف معترض ليه، الإنشاد الديني في خطر".