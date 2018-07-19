قطاع غزة .. بين حصار العدو وخذلان الشقيق!!!

العالم - فلسطين

وبعد ساعات من اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي قرارها باغلاق معبر كرم ابو سالم الذي سيزيد الضغوط على غزة، اتخذت السلطات المصرية قرارا مماثلا، حيث أعلن المكتب الإعلامي التابع لمعبر رفح البري، في قطاع غزة أن السلطات المصرية أبلغتهم بإغلاق المعبر، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.

وقال المكتب في بيان أن المعبر سيغلق أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، و"على كافة المواطنين انتظار كل جديد". ولم يشر البيان إلى موعد إعادة فتح المعبر مرة أخرى.

ويعتبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد لسكان القطاع الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة للغاية في ظل استمرار الحصار وتشديد الإجراءات على حركة دخول وخروج البضائع.

ويأتي هذا القرار عقب أسبوع من قرار حكومة الاحتلال تقليص البضائع الموردة إلى القطاع عبر المعبر، ومنع التصدير عبره، مدعيةً أن ذلك جاء بسبب استمرار إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة تجاه مستوطنات غلاف القطاع.

الاحتلال يقرر اغلاق كرم ابو سالم وتقليص مساحة الصيد

قررت سلطات الاحتلال، مساء الاثنين، اغلاق معبر كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة حتى اشعار اخر، وتقليص مساحة الصيد من 6 الى 3 اميال.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة ان الاحتلال "الاسرائيلي" أبلغ الجانب الفلسطيني اغلاق معبر كرم ابو سالم حتى اشعار اخر بذرائع أمنية.

وجاء القرار "الاسرائيلي" باغلاق كرم ابو سالم بعد اسبوع واحد من تقليص ادخال البضائع للقطاع بشكل كبير في اطار الضغوط "الاسرائيلية" على غزة لوقف اطلاق البالونات، والطائرات الورقية الحارقة.

وزعمت القناة السابعة العبرية ان اغلاق المعبر وتقليص مساحة الصيد جاءت رداً على استمرار اطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة من القطاع.

مصر تقرر إغلاق معبر رفح بعد ساعات من القرار "الاسرائيلي"

وفي خطوة مفاجئة قررت السلطات المصرية، مساء الاثنين، اغلاق معبر رفح يوم الثلاثاء في كلا الاتجاهين، حيث اعلنت ادارة معبر رفح البري عن توقف العمل أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين يوم الثلاثاء.

ودعت ادارة المعبر المواطنين انتظار كل جديد بخصوص عمل المعبر في الايام المقبلة.

وكانت ادارة معبر رفح قالت ان السلطات المصرية اعادت مساء الاثنين حافلة مسافرين وحيدة تمكنت من الوصول الى الجانب المصري من المعبر لوجود خلل فني.

وارجعت السلطات المصرية الحافلة التي كانت تقل عشرات المسافرين من أصحاب الحالات الانسانية.

وعن دلالات تزامن اغلاق كلا المعبرين معاً، والهدف منه !!

اليوم اغلق الاحتلال معبر كرم ابو سالم، كما اغلقت السلطات المصرية معبر رفح بشكل مفاجيء، ولا اعرف اذا كان الاغلاق دائم ام مؤقت لكلا المعبرين، وما الهدف منه. هل هو ورقة ضغط علي حماس لقبول مبادرة مصرية جديدة. ام اننا بتنا على شفا حرب وان ساعة الصفر قد اقتربت.

لكن من الواضح ان تفسير ما يحدث هو بسبب ما يطرح من امريكا بما يسمى صفقه القرن الذي تهدف من خلالها الى تصفيه مشكله اللاجئين لتصفية القضية الفلسطينية، وهذا يؤكده تصريحات بعض المسؤولين العرب الذين سربوا معلومات تفيد بان صفقة ترامب بدايتها من غزة وعنوان المرحلة هو (غزة اولاً).

حماس تحمّل الاحتلال "التداعيات الخطيرة" لإغلاق "كرم أبو سالم"

قالت حركة "حماس" إن قرار الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم بالكامل، وتقليص مساحة الصيد، وتهديداته المتواصلة لقطاع غزة، "يعكس نواياه السيئة بتشديد الحصار وإحكامه، وارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا".

وحمّلت الحركة في بيان، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة الناتجة عن هذه "الإجراءات الانتقامية" التي تعكس حجم الظلم وبشاعة الجريمة التي تتعرض لها غزة.

وأكدت أن محاولات الاحتلال لن تفلح أبدا في التأثير على المواقف الوطنية لاستمرار النضال والمقاومة لانتزاع حقوقنا وإنهاء الحصار.

وأضافت الحركة "شعبنا سيواصل نضاله حتى انتزاع حريته ، وسيستمر في مسيرات العودة السلمية حتى تحقق أهدافها، وضمان العيش بكرامة فوق أرضه، وكسر الحصار عن قطاع غزة".

واعتبرت حماس أن القرار يعبر عن غباء العقل السياسي "الإسرائيلي" الذي يتوهم أنه بمزيد من الضغط على شعبنا يمكن أن تكسر إرادته.

وأشارت إلى أن قرار الاحتلال إغلاق المعابر هي جريمة مكتملة الأركان، وانتهاك عنجهي لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والعالم أن يخرج عن صمته تجاه ما يمارسه الاحتلال من جرائم بحق الإنسانية، مؤكدة أن قرار الاحتلال الأخير جرأه عليه الصمت الإقليمي والدولي على جرائمه وانتهاكاته وغياب القرارات الرادعة بحقه.

هيئة "كسر الحصار": إغلاق "كرم أبو سالم" جريمة بشعة وعقاب جماعي

بدورها قالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة: إن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد الذي يمد غزة بالمواد الغذائية يعد جريمة بشعة وعقابا جماعيا تمارسه "إسرائيل" بحق مليوني مواطن في غزة.

ووصف أدهم أبو سلمية، المتحدث باسم الهيئة، الإغلاق "الإسرائيلي" لمعبر كرم أبو سالم وتقليص مساحة الصيد بأنه "جريمة حرب مخالفة لكل الأعراف والقوانين الإنسانية والأخلاقية".

وأشار إلى أن غزة منذ 12 عاماً تعاني واقعا إنسانيا صعبا، مشدداً على أن هذا الواقع أصبح كارثيا منذ نحو عام.

وناشد أبو سلمية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التحرك الفوري والعاجل دون إبطاء لإنقاذ غزة، مؤكدا أن غزة تتعرض لأبشع سياسة تجويع وإفقار لم يسبق لها مثيل.

بعد إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح ... تأكيد على الصمود ..

طالبت وزارة الاقتصاد في غزة، جميع التجار، أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية، وألا يكونوا أداة ضغط على أبناء شعبنا، وذلك في أعقاب إغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم التجاري، حيث قالت الوزارة في بيان صحفي: إن أي تاجر سيرفع من الأسعار أو يحتكر أي نوع من البضائع، هو متساوق مع الاحتلال في حصاره على غزة.

وأضافت: أن العقوبات التي ستتخذ بحق التجار المخالفين، ستكون شديدة ورادعة، ولن يتم التهاون معهم.

ودعت وزارة الاقتصاد المواطنين إلى الاكتفاء بما يلزم، وعدم التهافت على الأسواق.

كما طالبت المواطنين بعدم السماح لأي تاجر باستغلالهم، وذلك عبر تقديم الشكاوى في مكاتب وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات قطاع غزة، كل حسب محافظته.