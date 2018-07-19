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"عنان" في العناية العسكرية بعد تدهور صحته بالسجن

الثلاثاء ١٧ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

نقل رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان -المسجون حاليا- إلى وحدة العناية الفائقة بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة بعد تدهور حالته الصحية، حسب ما ذكرت مصادر مقربة من أسرته أمس.

العالم - مصر

وقالت المصادر إن عنان -الذي أُلقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني الماضي بعد إعلان عزمه خوض انتخابات الرئاسة- يرقد في "حالة حرجة" بالمستشفى.

وأوضحت المصادر أن عنان (70 عاما) نُقل لوحدة العناية المركزة بمستشفى عسكري في ضاحية المعادي بالقاهرة السبت الماضي بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات بالظهر منعته من الحركة، مضيفة أن "حالته حرجة للغاية ".

وذكر أحد المصادر المقربة من الأسرة أن الفريق كان محتجزا في سجن عسكري إلى أن أصيب بجلطة قبل أكثر من شهرين حيث نقل للمستشفى العسكري. وأضاف أن حالته الصحية كانت تتحسن وأن الانتكاسة كانت مفاجئة.

أما صفحة سامي عنان عبر فيسبوك -التي عادة ما تنقل أخبار الفريق- فقد كتبت: "دعواتكم للفريق سامي عنان بالشفاء العاجل.. لا زال بالعناية المركزة".

وقبلها بساعات، ذكرت في تدوينة أن عنان دخل للمرة الثانية العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري جنوبي القاهرة، دون تفاصيل أكثر.

وكان ينظر إلى عنان باعتباره المنافس الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئيسية الأخيرة التي جرت قبل أربعة أشهر وفاز فيها السيسي أمام مرشح وحيد خامل الذكر مؤيد قوي للسيسي، برز بعدما أوقف مرشحو المعارضة حملاتهم الانتخابية.
 
وقبل إجراء الانتخابات الأخيرة ألقت السلطات القبض على عنان الذي أوقف حملته الانتخابية، بعدما وجه له الجيش "تهمة" الترشح للانتخابات دون إذن القوات المسلحة باعتبار ما قام به "مخالفة للقانون العسكري". ونفى متحدث باسم عنان مخالفته أي قوانين.

وتم استدعاء عنان للتحقيق في جهة عسكرية، قبل أن يعلن محاميه ناصر أمين أنه محبوس بسجن عسكري (شرقي القاهرة) ووقتها أصدرت سلطات التحقيق العسكري في مصر قرارا بحظر النشر في الموضوع.

وفاز  السيسي بولاية ثانية في مارس/آذار الماضي بعدما حصل على 97% من الأصوات بالانتخابات التي بلغت نسبة الإقبال على التصويت فيها 41%، حسب ما أعلنت السلطات.

المصدر : وكالات

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