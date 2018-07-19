الحكومة المصرية ترد على وجود مادة في الخبز لكبح تناسل المصريين!!

العالم - مصر

وأوضحت الوزارة أنه جاء في تصريحات الوزير، يتم إضافة فيتامينات وعناصر غذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين.

وقالت وزارة التموين المصرية أنه تم الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي للتعاون في عدد من المجالات، من بينها رفع كفاءة سلسلة إمداد القمح في جميع مراحل التداول، بما ينعكس بشكل إيجابي وفعال على جودة المنتج النهائي وهو الخبز، إضافة للاستمرار في إضافة العناصر والفيتامينات الغذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاجه.

وأثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد بث معلومات مضللة تفيد بإضافة مادة على رغيف الخبز المدعم للحد من الكثافة السكانية.

المصدر: RT