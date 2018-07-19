وزير الدفاع المصري: مصر تواجه مخاطر

العالم-مصر

وأكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق محمد زكي، خلال لقائه وحدات قوات الصاعقة المصرية أن البلاد تواجه مخاطر وتحديات داخلية وخارجية تستهدف الأمن القومي ما يفرض على القوات المسلحة الاحتفاظ بأعلى مستويات الكفاءة والقدرة القتالية.

وأوضح وزير الدفاع المصري أن القدرة القتالية ستمكن مصر من تنفيذ المهام المنوطة بها لحماية حدود الوطن وتأمين جبهته الداخلية والقضاء على التطرف والإرهاب، مؤكدا ضرورة اتباع الأساليب غير النمطية فى التدريب لتنفيذ جميع المهام ذات الطبيعة الخاصة.

وأكد الفريق محمد زكي أن رجال القوات الخاصة هم أحد الروافد القوية للقوات المسلحة المصرية التي تبعث على الاطمئنان والرضا بعطائهم الممتد وما يبذلونه من جهد للحفاظ على كفاءتهم واستعدادهم القتالي والوصول إلى المستوى الذي يحقق أهداف القوات المسلحة ويدعم قدرتها على حماية ركائز الأمن القومي المصري.