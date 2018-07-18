ايران وباكستان توقعان اتفاقية تعاون استخباري وامني

العالم - ايران

وفي ختام زيارته على راس وفد عسكري رفيع لباكستان قال باقري في تصريح للمراسلين اليوم الثلاثاء ان الاتفاقية الاستراتيجية بين ايران وباكستان في مجال تعزيز التعاون الدفاعي والامني ستبرم في المستقبل القريب خلال زيارة المسؤولين المعنيين .

واضاف اللواء باقري انه وبعيدا عن الشان العسكري جرى خلال هذه الزيارة التاكيد على ضرورة تطوير التعاون الشامل لاسيما على صعيد الاقتصاد والتجارة وتحقيق الميزان التجاري ومجموعة من النشاطات الاقتصادية للبلدين وبحث سبل تحقيق هذا الهدف .

وتابع ان مستوى التعاون العسكري بين ايران وباكستان شهد خلال العام الماضي نموا مناسبا وقد جرى خلال هذه الزيارة بحث سبل تطوير هذا التعاون خلال العام المقبل.

وتطرق اللواء باقري الى الوضع الحساس للغاية لجنوب غرب اسيا ومساعي الاعداء لزعزعة امن هذه المنطقة وقال ان اميركا وبعض الدول تعمل على نقل الارهابيين المهزومين في العراق الى افغانستان وان على طهران واسلام اباد تطوير تعاونهما اجراءاتهما المشتركة في هذا المجال .

كما قال انه تباحث مع الجانب الباكستاني حول المكافحة المشتركة للارهاب والقيام باعمال منسجمه في هذا المجال ودفع المنطقة صوب الاستقرار والسلام المستقرين .

هذا وكان رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواءمحمد باقري قد تفقد المناطق الحدودية شمال باكستان والمناطق العملانية للجيش بمعية كبار المسؤولين العسكريين في هذا البلد .

كما تفقد اللواء باقري حدود تورخم ومقر الجيش الباكستاني في بيشاور وبحث مع الجنرال نذير احمد بت احد القادة الكبار للجيش في هذه المنطقة حول القضايا الحدودية الثنائية وسبل تعزيز الامن الحدودي المشترك بين البلدين .

كما أعلن اللواء 'محمد باقري'، انه بحث خلال لقاءاته مع المسؤولين السياسيين والعسكريين في باكستان، سبل تعزيز التعاون لا سيما إجراء مناورات عسكرية مشتركة واطلاق تصنيع عسكري مشترك.

وأضاف باقري انه ناقش مع المسؤولين السياسيين والعسكريين في باكستان تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين والقضايا ذات الصلة بالتدريب العسكري لقوات الجانبين لا سيما الطيارين وإجراء تدريبات مشتركة وتطوير العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية وثمة مواضيع عسكرية أخرى.