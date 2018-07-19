قاضي عسكر: الحج عامل وحدة وتماسك العالم الإسلامي

العالم - ايران

و في الحفل الذي أقيم في مطار الإمام الخميني (لاض)، هنأ حجة الإسلام علي قاضي عسكر، العالم الإسلامي في جميع أنحاء العالم، وخاصة الشعب الإيراني ، بمناسبة حلول اسبوع الحج و(عشرة الكرامة) التي تبدأ من ذكرى ولادة السيدة معصومة (س) وتنتهي بذكرى ولادة الامام الرضا(ع)، مضيفًا أن عطر روحانية الحج بات ملموسا تماما في بلدنا.

وفي إشارة إلى الظروف الحساسة والخطيرة للعالم الإسلامي اليوم، أكد أن الحجاج الإيرانيين يجب أن ينظروا إلى هذه الحساسيات في بلاد الوحي، ويجب ألا يظهروا الخلافات السياسية بين إيران و السعودية في مكة والمدينة.

وقال ممثل الولي الفقية في شؤون الحج، إنه على مدار أكثر من عام، سعت مجموعة كبيرة في البلاد الى توفير الأرضية لحج هذا العام، وأضاف: أتمنى أن نرى هذا العام حجا رائعا مفعما بالعزة والكرامة من الحجاج الإيرانيين.

واقيمت صباح اليوم الاربعاء مراسم توديع القافلة الأولى من الحجاج الايرانيين المتوجهين الى الديار المقدسة بحضور ممثل الولي الفقية في شؤون الحج حجة الاسلام علي قاضي عسكر، في مطار الامام الخميني (ره) الدولي.

وغادرت اول طائرة للحجاج الايرانيين صباح اليوم الى المدينة المنورة وتقل 270 حاجا ايرانيا.

يذكر ان عدد الحجاج الايرانيين في هذا العام يبلغ 85 الفا و 200 حاج الى جانب عدد من الكوادر الطبية و الخدمات والاغاثة.