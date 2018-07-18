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اميركا ترفض استثناء شركات أوروبية تعمل بايران من الحظر

اميركا ترفض استثناء شركات أوروبية تعمل بايران من الحظر
الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

رفضت واشنطن بشكل جازم الطلبات بإعفاء الشركات الأوروبية العاملة في إيران من اجراءات الحظر التي وصفتها بإنها ستكون الأقسى في التاريخ.

العالم - ايران

وأعلن مصدر في وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة فرانس برس "أن الأميركيين لم يردوا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالة" وجهتها كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في الرابع من يونيو/حزيران الماضي إلى واشنطن، لإعفاء شركات هذه الدول الثلاث من "العقوبات" الأميركية المتوقع فرضها قريبا.

والمعروف أن هذه الدول الثلاث هي من الدول الست التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران، مع كل من روسيا والصين والولايات المتحدة التي انسحبت منه في مايو/أيار الماضي.

ورد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ووزير الخارجية، مايك بومبيو، خطيا على الدول الثلاث ليوضحا بأنهما لن يمنحا أي إعفاء من "العقوبات" للشركات التي وقعت عقودا مع إيران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الإيراني في 16 يونيو/حزيران 2016.

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