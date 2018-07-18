ايران من الدول المتفوقة في الصناعات الدفاعية بالعالم

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد حاتمي خلال زيارته التفقدية لمجموعة "بني هاشم" لصناعات الدروع في مدينة دورود بمحافظة لرستان غرب ايران.

وقال، انه وبعد مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) الزاخرة بالمفاخر، اعتبر بعض الخبراء انه من المستبعد ان تحدث حرب برية اخرى الا ان ظهور "داعش" في سوريا والعراق، كشف ضرورة الاهتمام بالحرب البرية.

وحول مجموعة "بني هاشم" لصناعات الدروع قال، ان هذه المجموعة بكوادرها البشرية الكفوءة توفر ارضية مناسبة جدا لتطوير المنتوجات.

واعتبر ايران من الدول المتفوقة في الصناعات الدفاعية في العالم واضاف، ان الاسلحة والمعدات الدفاعية التي تنتج في البلاد تحظى بامكانيات محلية متناسبة مع الظروف الجغرافية وتصنع بناء على حاجات القوات المسلحة.

واكد بان القوات المسلحة الايرانية بطاقاتها وقدراتها العملانية الوفيرة والاستراتيجيات المناسبة والمعدات الحديثة والمتطورة، على استعداد كامل للرد ردا مدمرا على اي معتد واضاف، اننا ننصح اعداء الجمهورية الاسلامية باحترام السيادة الوطنية وعزة وارادة الشعب الايراني لان شعبنا الشامخ قد اثبت على مر التاريخ بانه شعب غير معتد الا انه يؤدب المعتدين والمتطاولين بشدة.

واشار العميد حاتمي الى مؤامرات الاعداء في المجال الاقتصادي ضد ايران وقال، انه وفي ظل الدعم من الشعب وجهود الحكومة فقد تم احباط جزء كبير من مؤامرات الاعداء وسنتجاوز هذه المرحلة الحساسة بشموخ وسيلحق الخزي والعار بالعدو كما هو الحال دوما.