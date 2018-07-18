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منظمة الحج..

الحجاج الايرانيون لا زالوا يعانون من بعض الصعوبات

الحجاج الايرانيون لا زالوا يعانون من بعض الصعوبات
الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية حميد محمدي ان بعض الصعوبات ماتزال قائمة حيال الحجاج لاسيما بمجال الاسكان في المدينة المنورة ومنى.

العالم - ایران

واضاف محمدي، في تصريح ادلى به اليوم الاربعاء اثناء توديع الدفعة الاولى من الحجاج الايرانيين المتوجهين الى الديار المقدسة، ان هذه القيود ليست خاصة بالحجاج الايرانيين وانما للحجاج من جميع بلدان العالم.

ووصف هذه رحلة الحج بالمعنوية وانها تحمل بركات كثيرة ويستطيع الجميع الاستفادة منها.

وتابع: ان الحجاج الايرانيين الذين غادروا اليوم سيحظون بزيارة ضريح الرسول الاكرم (ص) وعليهم الدعاء للحجاج الآخرين من اجل اداء مناسك الحج والعودة الى ارض الوطن بسلام.

واعرب محمدي عن امله ان تتسم اجواء الحج خلال العام الجاري بالهدوء بعيدا عن اي توترات وهواجس.

وحثّ وسائل الاعلام والناس على عكس الاخبار الخاصة بالحجاج الايرانيين من بعثة قائد الثورة ومنظمة الحج والزيارة يحث تتسم بالدقة والتوثيق حتى لاتحدث اية مشكلة ويتم الحد من الاشاعات وان لاتشعر الاسر التي يؤدي ذووها مناسك الحج بالقلق جراء انباء غير صحيحة.

ونوه الى ان 85 الفا و 200 حاج ايراني سيؤدون مناسك الحج خلال العام الجاري.

واكد ان منظمة الحج والزيارة بذلت قصارى جهودها من اجل راحة الحجاج الايرانيين لكن رغم المتابعات والجهود المبذولة ماتزال بعض الصعوبات قائمة وهو مايقتضي تفهمها من قبل الحجاج الكرام، والتي تتمثل باوضاع الفنادق وكذلك الخيام حيث ان الامكانيات محدودة في هذا المجال ليس للحجاج الايرانيين فحسب بل لحجاج البلدان الاخرى ايضا وهو مايقتضي من المسؤولين ومسؤولي القوافل تقديم ايضاحات للحجاج الكرام في هذا المجال.
 

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