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ممثل قائد الثورة في حرس الثورة..

أعداء ايران یستهدفون معتقدات وقناعات الشعب

أعداء ايران یستهدفون معتقدات وقناعات الشعب
الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال ممثل سماحة قائد الثورة الاسلامیة لدی حرس الثورة 'حجة الاسلام عبدالله حاجي صادقي 'انّ الإستكبار العالمی بات یستهدف معتقدات وقناعات الشعب ویسعی الی تغییرها أو حرفها بغیة إلحاق الضرر بالثورة الاسلامیة.

العالم - ايران

وفي تصریح له الیوم الاربعاء، اشار حجة الاسلام حاجي صادقي الى أنّ تغییر مسار مطالب الشعب من مطالب دینیة روحیة الی مطالب مادیة دنیویة من أهداف ومخططات الأعداء؛ مردفا ان تغییر خطاب المقاومة الی موقف تطبیعي مع نظام الغطرسة العالمي وتغییر المواجهة العقائدیة الی مواجهة استراتیجیة فارغة من الالتزام الدیني هي اهداف اُخری تُضاف الی مؤامرات الأعداء.

واكد ممثل قائد الثورة الاسلامیة في حرس الثورة الاسلامية علی جدیّة هؤلاء الحاقدین ضد الجمهوریة الاسلامیة في تطبیق برنامج فاشل یهدف الی تقویض الولاء والطاعة لسماحة قائد الثورة الاسلامیة.

ورأی حجة الاسلام حاجي صادقي، ان الشفافیة والتحلي بالشجاعة والحزم أمام الأعداء والمثابرة العلمیة والمیدانیة الهادفة الی تعزیز أركان النظام الاسلامي، هي جمیعاً سبل التصدي وافشال مؤامرات الأعداء؛ مؤكدا ضرورة التركیز على العمل الجهادي المتّسم بالطابع الثوري في البلاد.

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