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مسؤول أفغاني..

ايران تلعب دورا مؤثرا في إقرار السلام في أفغانستان

ايران تلعب دورا مؤثرا في إقرار السلام في أفغانستان
الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، أن الجهورية الاسلامية الايرانية تلعب دورا مؤثرا في إقرار السلام في أفغانستان، مضيفا ان الحكومة الأفغانية هي الطرف الوحيد في التفاوض مع طالبان.

العالم - ايران

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، نفى شاه حسين مرتضوي، وجود مفاوضات بين الدول الاخرى وحركة طالبان، وان الطرف الرئيسي في هذه المفاوضات هو الحكومة الافغانية.

ورأى ان الذراع العسكري لحركة طالبان قد أصابه الملل من الحرب، ويؤيد ذلك اقتراحه الهدنة لثلاثة ايام في أيام عيد الفطر المبارك، لأن هذه الحركة قد فقدت شرعيتها الدينية، وأصبحت محل كراهية الشعب والعلماء في افغانستان.

كما دعا مرتضوي دول الجوار الافغاني الى ان لا تسمح – بناء على مبدأ تحمل المسؤولية – باستخدام اراضيها لتعريض الاراضي الافغانية للخطر.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الافغانية، دور ايران وباكستان بالبناء في إقرار السلام في أفغانستان، وصرح انه لا ينبغي ان تتأثر العلاقات بين هذين البلدين وأفغانستان بالأجواء التنافسية في المنطقة.

واعتبر أنه يمكن تسوية بعض القضايا العالقة بين ايران وأفغانستان بما فيها حصة المياه من نهر هيرمند المشترك، في إطار خمسة لجان، وفي حال توصل هذه اللجان الى النتيجة، فسيحقق الجانبان انجازات فريدة في علاقاتهما على مر التاريخ.

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