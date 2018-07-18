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منظمة الطاقة النووية الايرانية..

إنتاج 30 ألف مليون كيلوواط من الكهرباء في محطة بوشهر

إنتاج 30 ألف مليون كيلوواط من الكهرباء في محطة بوشهر
الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الطاقة النووية الايرانية أن منسوب توليد الطاقة الكهربائية لدى محطة بوشهر النووية (جنوب) منذ العام 2011 لغاية يونيو 2018، بلغ 30 الف مليون كيلوواط في الساعة.

العالم - إيران

وأفاد القسم الإعلامي بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية، أن من إجمالي 30 ألف مليون كيلوواط للطاقة الكهربائية المنتجة في محطة بوشهر خلال الأعوام السبعة الماضية، تم ما يبلغ 26 مليونا و727 كيلوواط في الساعة من الكهرباء إلى شبكة التوزيع العامة للطاقة الكهربائية في أنحاء البلاد.

وبحسب الإحصائيات ذات الصلة، فإن استخدام المحطات النووية يسهم في توفير استهلاك النفط والغاز؛ وفي السياق أسهمت محطة بوشهر على مرّ الأعوام السبعة من تاريخ نشاطاتها في توفير ما يعادل 48 مليون برميل من النفط، فضلا عن توفير ملايين الدولارات من قيمة استهلاك الوقود الأحفوري داخل البلاد.

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