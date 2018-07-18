إنتاج 30 ألف مليون كيلوواط من الكهرباء في محطة بوشهر

العالم - إيران

وأفاد القسم الإعلامي بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية، أن من إجمالي 30 ألف مليون كيلوواط للطاقة الكهربائية المنتجة في محطة بوشهر خلال الأعوام السبعة الماضية، تم ما يبلغ 26 مليونا و727 كيلوواط في الساعة من الكهرباء إلى شبكة التوزيع العامة للطاقة الكهربائية في أنحاء البلاد.

وبحسب الإحصائيات ذات الصلة، فإن استخدام المحطات النووية يسهم في توفير استهلاك النفط والغاز؛ وفي السياق أسهمت محطة بوشهر على مرّ الأعوام السبعة من تاريخ نشاطاتها في توفير ما يعادل 48 مليون برميل من النفط، فضلا عن توفير ملايين الدولارات من قيمة استهلاك الوقود الأحفوري داخل البلاد.