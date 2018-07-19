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الخارجیة الايرانية سلمت البرلمان تقریرها العاشر بشان تنفیذ الاتفاق النووی

الخارجیة الايرانية سلمت البرلمان تقریرها العاشر بشان تنفیذ الاتفاق النووی
الخميس ١٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة 'بهرام قاسمي' أمس الاربعاء، ان الوزارة سلّمت الثلاثاء 17 یولیو 2018، التقریر ربع السنوي العاشر حول تنفیذ الاتفاق النووي إلى لجنة الامن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

العالم - ايران

وأوضح قاسمي أن التقریر ینصّ على أن التطورات خلال الأشهر الثلاثة الأخیرة تأثرت بشكل تام بالإجراءات اللاقانونیة والأحادیة من جانب الإدارة الأمریكیة عبر انسحابها من الاتفاق النووي في 8 مایو 2018.

ولفت المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة إلى أن التقریر ربع السنوي العاشر، یشیر إلى تشدید الإجراءات والمواقف العدائیة الأمریكیة في عهد الرئیس الحالي لهذا البلد ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة والنقض المتكرر من جانب الادارة الامریكیة لتعهداتها المدرجة في اطار الاتفاق النووي.

وأردف قائلا، كما یشرح هذا التقریر إجراءات واشنطن خلال الأشهر الثلاثة الأخیرة وعقب تصریحات الرئیس الامریكي في 8 مایو، بشأن السیاسات الجدیدة لهذا البلد قبال إیران.

وصرح قاسمي، ان الجانب الآخر من التقریر یتضمن الاجراءات المتخذة من جانب الخارجیة الایرانیة حول متابعة مطالب الجمهوریة الإسلامیة الحقة، من خلال توظیف كافة الطاقات المتاحة بما فیها مفاوضات وزیر الخارجیة مع نظرائه لدى الدول الأطراف للاتفاق النووی، وعقد اجتماعین على مستوى الوزراء ومساعدیهم للجنة المشتركة، فضلا عن انعقاد اجتماعات عدیدة على صعید الخبراء مع باقي اطراف الاتفاق، بهدف دراسة سبل التعویض عن آثار انسحاب أمریكا من الاتفاق النووي بواسطة هذه الدول؛ كما یشیر إلى تعهدات وإجراءات الأطراف الأخرى في هذا الاتفاق بهدف استمرار انتفاع ایران من میّزات إلغاء الحظر.

واستطرد المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية قائلا، إن الجانب الآخر من هذا التقریر ینوّه إلى تأكید الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في تقریرها الحادي عشر علي التزام إیران بكامل تعهداتها النوویة، ومواصلة النشاطات النوویة الإیرانیة في إطار الإستراتیجیة والبرنامج النووي طویل الأمد للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة على مرّ الأشهر الثلاثة الماضیة، وإن جمیع الأنشطة النوویة للبلاد – وخاصة في مجال الأبحاث والتنمیة - تتم وفقا لبرنامج مؤسسة الطاقة النوویة الإیرانیة.

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