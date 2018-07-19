منتخب رجال ايران للكرة الطائرة جلوس، يتاهل لربع نهائي بطولة العالم

العالم - رياضة

وفي هذه المباراة التي جرت امس وكانت في اطار الجولة الثالثة والاخيرة بدور المجموعات حققت ايران الفوز في الاشواط الاول والثالث والرابع بنتائج '25-15' و'25-21' و'25-20' فيما فازت روسيا بالشوط الثاني '25-22'.

وكانت ايران قد فازت في المباراتين الاوليتين على اليابان والمانيا بنتيجة 3-0 في كل منهما.

وفي ضوء هذه النتائج فقد تصدرت ايران المجموعة الثانية لتلاقي غدا الخميس ثاني المجموعة الرابعة اي مصر.

يذكر ان بطل العالم والوصيف يتاهلان مباشرة الى دورة الالعاب الباراولمبية في طوكيو عام 2020 .