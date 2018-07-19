وليد فواز يعلن رسميا طلاقه من مي سليم في شهر العسل والسبب..

العالم - مصر

واستهل فواز بيانه بالآية القرآنية: "الحمد لله رب العالمين.. ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "صدق الله العظيم"، وأتبعها قائلا: " قدر الله ماشاء فعل ..اللي حصل النهارده ده تصحيح لوضع كان من الأساس غلط والحمد لله أنه تم دلوقتي مش بعد كده".

ومضى فواز قائلا: "ورغم أن كتير افتكروا إني اتسرعت في إعلان الخبر على السوشيال ميديا.. فأنا اتعودت أكون واضح مع نفسي وجمهورى اللي طلبت منه الدعاء بعد الضغط علي من قبل البعض وتصدير كم كبير من المشاكل ولدرجة وصلت للتشهير بيا لإصراري على الطلاق".

وأضاف: "أنا بعترف فعلا إني اتسرعت في الجواز وافتكرت للحظة إن الحب كاف لكن في الحقيقة الحب مختلف تماما عن الواقع، والمرة الجاية حيكون اختياري قائم على العقل أكتر من العاطفة علشان أعمل أسرة بجد أكمل بيها حياتي والحمد لله إن الجوازة لم ينتج عنها أبناء ربنا يوفق الجميع، والله المستعان ".

جاء البيان بعد دقائق من إنهاء فواز ومي سليم إجراءات الطلاق داخل أحد مكاتب توثيق الزواج للأجانب.

وحذف الفنان الشاب، صباح اليوم، كل الصور التي جمعته مع مي سليم من على حسابه على إنستجرام. وكانت سبقته مي لنفس التصرف عقب نشوب الأزمة بينهما قبل أسبوع.

وردت مي سليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، على البيان الذي نشره طليقها الفنان وليد فواز، منذ قليل.

وعلقت "مي" قائلة: "أحسنوا الاختيار في حياتكم، الحمد لله على كل شيء".

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن الانفصال جاء بسبب تلقي الفنانة الشابة تهديدات من زوجها السابق رجل الأعمال المصري علي الرفاعي بحقه في حضانة ابنتهما الوحيدة "لي لي" بعد زواجها مما وضع مي سليم في اختيار صعب ما بين زوجها وليد فواز وبين حفاظها على حضانة ابنتها الوحيدة خصوصاً مع كثرة عدم تواجدها في مصر وسفرها بشكل مستمر مما يعطي الأب الأحقية في حضانة الطفلة الصغيرة.

يذكر أن مي سليم ووليد فواز كانا قد عقدا قرانهما يوم الأربعاء 20 يونيو الماضي، بمقر السفارة الأردنية في القاهرة، وسط حضور عدد محدود من أقاربهما.