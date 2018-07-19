البث المباشر
مراسلة العالم:الجيش السوري يسيطر على تل الجابية الاستراتيجي وقرية السكرية شمال غرب نوى بريف درعا الشمالي الغربي
مراسل العالم:الجيش السوري يسيطر على تل الجابية الاستراتيجي وقرية السكرية شمال غرب نوى بريف درعا الشمالي الغربي
مراسل العالم: استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين بقصف للاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مراسل العالم: استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة فلسطينيين بقصف للاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة
التلفزيون السوري: حافلات تقل أهالي بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب تتحرك باتجاه حلب عبر ممر العيس
رويترز: خروج كامل الحافلات من كفريا والفوعة بإدلب لتصبح البلدتان خاليتين من المدنيين
خروج 10سيارات إسعاف تقل عددا من الحالات الحرجة من داخل بلدتي كفريا والفوعة باتجاه محافظة حلب
التلفزيون السوري:خروج عدد من الحافلات التي تقل عدداً من أهالي كفريا والفوعة من منطقة تفتناز
الاعلام الحربي السوري:الاتفاق يقضي بتسوية اوضاع المسلحين وخروج غير الراغبين بالتسوية من القنيطرة الى الشمال السوري
الاعلام الحربي السوري:اتفاق بين الجيش السوري والمسلحين يقضي بدخول قوات الجيش إلى كامل بلدات وقرى القنيطرة

والد المذبوح: "ليس على المجنون حرج"

والد المذبوح:
الخميس ١٩ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

ناشد والد المواطنة اللبنانية منى المذبوح المصريين، مسامحة ابنته على الخطأ الذي ارتكبته بإساءتها للشعب المصري، ونشر مطلبه هذا في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم - مصر

وأضاف علي المذبوح في رسالة نصية بخط يده أرسلها عن طريق محاميه، أن ابنته تعاني من فصام  الشخصية نتيجة إصابتها بمرض في المخ يؤثر على انفعالاتها قائلا: "ليس على المريض والمجنون حرج"، مشيرا إلى أن كرامة الشعب المصري محفوظة وأنه يدرك ما تتعرض له مصر من مؤامرات خارجية وإرهاب أسود.

وطلب المذبوح من المصريين مسامحتها، مضيفا أنها صورت الفيديو بسبب غضبها من بعض المضايقات التي تعرضت لها في الشارع، ولكنها تعشق مصر وتزورها دائما، مطالبا بترحيلها إلى بلادها.

يذكر أن محكمة جنح مصر الجديدة قضت بحبس المتهمة منى المذبوح 8 سنوات بتهمة نشر فيديو مسيئ للشعب المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتم ترحيلها إلى سجن النساء في القناطر الخيرية لقضاء العقوبة.

روابط ذات صلة

بعد ساعة من اصداره.. تعديل الحكم بحبس "المذبوح" في مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مستشار العبادي: المالية تسعى لتحويل المبالغ المخصصة للبصرة

الكشف بين علاقة الضغط النفسي والعمى

هذا ما قاله خميس عن علاقات سوريا الاقتصادية مع ايران..

لماذا يظهر قوس قزح ملون حول فقاعات الصابون؟

السعودية تحتجز معارضا مصريا 8 أشهر قبل ترحيله للقاهرة

شهيد فلسطيني وثلاث إصابات بقصف للاحتلال جنوب غزة

هذا النوع من الخضار هو مفتاح الرشاقة والقوام المثالي

ريف القنيطرة على خطى ريف درعا في قطار المصالحات +فيديو

لمن الأولوية في إعادة إعمار سوريا؟..عماد خميس يجيب

إريتريا تسحب قواتها من الحدود مع إثيوبيا

5 أطعمة تخلصك من دهون البطن بشرط تناولها بانتظام

الملك سلمان يتخذ قرارا جديدا بشأن نقل السلطة..التفاصيل هنا

والد المذبوح: "ليس على المجنون حرج"

هذا ما اكد عليه الصدر خلال لقائه كوبيتش فيما يخص مطالب المتظاهرين

سوريا على طريق الحرير

بوتين: وجهنا ضربة قاضية للإرهاب العالمي في سوريا

فنان مصري شهير يفقد صوته بشكل مفاجئ!

تفاصيل قتل مصرية لزوجها.. هل للجن دور فيه؟!

شاهد..عدد قتلى وجرحى الاحتجاجات التي يشهدها العراق

ما الشيء العجيب الذي وجد داخل تابوت الإسكندرية

الأکثر مشاهدة