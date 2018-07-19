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ظريف يغرد وينتقد حجم صادرات الاسلحة الاميركية

ظريف يغرد وينتقد حجم صادرات الاسلحة الاميركية
الخميس ١٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان اميركا بحجم صادراتها الهائل من الاسلحة تزعزع امن واستقرار العالم وهي في الوقت ذاته عاجزة عن توفير الامن لمواطنيها.

العالم - ايران

وفي تغريدة له اليوم الخميس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مرفقة بمقطع فيديو عن صادرات الاسلحة الاميركية خلال العقود الاخيرة، كتب ظريف: ان اميركا بهذا الحجم من صادرات السلاح انما تزعزع استقرار العالم.

واضاف: ان الولايات المتحدة تزعزع استقرار العالم بصادرات الاسلحة، وهي تهدر الميزانية التي كان من الممكن ان تستخدم لبناء مستقبل افضل.

وتابع ظريف: انه رغم ذلك فان اسلحة اميركا لا يمكنها حتى توفير الامن لمواطنيها؛ فحصة اميركا  البالغة 35 بالمائة من الموازنة العسكرية في العالم لم تتمكن من الحيلولة دون ان يقوم 15 سعوديا في 11 سبتمبر من قتل وجرح اكثر من 9 الاف اميركي.

وتعتبر الموازنة العسكرية لاميركا هي الاكبر في العالم وهي كذلك المصدر الرئيس للاسلحة في العالم، وستبلغ الموازنة العسكرية الاميركية 716 مليار دولار في العام 2019 وكما وعد ترامب فان الرقم سيرتفع اكثر خلال الاعوام القادمة.

ووفقا للمقطع الفيديو الذي نشره ظريف استنادا الى معطيات المؤسسة الدولية لدراسات السلام في ستوكهولم، فقد تحولت الدول العربية في منطقة غرب اسيا ومنها السعودية والامارات وقطر والبحرين الى هم مستوردي الاسلامية من اميركا.

 

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