فريق من الحرس الثوري يشارك في بطولة العالم للالعاب العسكرية في روسيا

العالم - ايران

واشار العقيد كاظمي الى ان قسما من هذه الالعاب سيجري في مدينة نيزا بروسيا واضاف، ان بطولة العالم للالعاب العسكرية الدولية تجري منذ اكثر من 40 عاما وقد تم تكليف الحرس الثوري للمشاركة في البطولة خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة.

واضاف، ان فريق "اربابان سلاح" التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية يضم اقسام المدفعية والدفاع الجوي والاسلحة الخفيفة وكان قد احرز المركز الثالث في نسخة العام الماضي كما يشارك بفريق قوي في بطولة العام الجاري حسبما افادت وكالة فارس للانباء.

واوضح بان الفريق المؤلف من 18 عضوا من كوادر القوة البرية للحرس الثوري قد تم اختيارهم من بين 70 كادرا ، واضاف، ان الفريق تدرب بدأب خلال الاشهر الستة الاخيرة ونامل بان تكون مشاركته قوية في البطولة.