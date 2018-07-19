الهند: نسعى لشراكة طويلة مع ايران وعلاقاتنا بها لاتخص طرفا ثالثا

العالم - ايران

ونقلت صحيفة " إنديا توداي" الهندية عن الوزير سنغ توضيحه بأن الهند وايران يعملان على شراكة طويلة الامد لترسيخ التجارة في مجال الطاقة، وأنهما بصدد استكمال التعاون الاستثماري في ميناء جابهار الايراني المطل على بحر عمان حسبما افادت وكالة فارس للانباء.

وتأتي هذه التصريحات في ظل محاولات اميركا "تصفير" صادرات النفط الايراني عبر ممارسة الضغط على مشتري النفط التقليديين مثل الهند واليابان والصين.



وأرتفعت واردات الهند النفطية من إيران إلى نحو 705 آلاف برميل يوميا في مايو/أيار 2018 مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، على الرغم من التهديدات بفرض الحظر الاميركي على طهران في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.