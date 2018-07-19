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مسوول في دائرة البيئة الايرانية:

اخماد الحريق في هور العظيم رهن بتصريح الحكومة العراقية

اخماد الحريق في هور العظيم رهن بتصريح الحكومة العراقية
الخميس ١٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير العام لدائرة البيئة بمحافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد، احمد لاهيجان زاده، عن وصول مروحيتين الى منطقة هور العظيم الحدودية مع العراق لإخماد الحرائق الواسعة هناك؛ مضيفا 'نحن بانتظار صدور التصاريح من الحكومة العراقية للبدء في عمليات اطفاء الحريق لدى الجانب العراقي من الهور'.

العالم - ايران

ولفت لاهيجان زادة الى اندلاع الحرائق في اكثر من 16 الف هكتار من الجانب العراقي لهور العظيم الحدودي؛ مؤكدا ان الظروف الراهنة تقتضي استخدام المروحيات فقط لاطفاء الحريق.

واردف المسؤول الايراني قائلا، ان مؤسسة الطوارئ في محافظة خوزستان قرّرت التنسيق مع العراق ومن ثم ارسال مروحيات الاطفاء لاخماد الحريق في الجانب العراقي من هور العظيم حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

وتعرض القسم العراقي من هور العظيم الحدودي قبل نحو اسبوعين لحادث حريق واسع، وتسببت موجات الدخان الناجمة عن هذا الحادث في مشاكل ومعاناة اهالي عدد من المدن في محافظة خوزستان.
 

 

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