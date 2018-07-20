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بالفيديو ... زيارة الرئيس المصري الى السودان لمناقشة مثلث حلايب

الجمعة ٢٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى العاصمة السودانية الخرطوم، وعقد قمة مشتركة مع نظيره السوداني عمر البشير واتفقت الخرطوم والقاهرة على إقامة علاقات استراتيجية قوية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وازالة كل العوائق علي الحدود بين الدولتين.

العالم-مراسلون

الخرطوم تستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهي الزيارة الاولى له بعد ولايته الجديدة، محور هذه الزيارة التنسيق الكامل حول سد النهضة الاثيوبي والتطورات الإقليمية والتحولات في دول القرن الأفريقي اخرها الاتفاق بين اريتريا وإثيوبيا وطي ملف الخلافات الذي استمر عشرين عاما

الشعب السوداني والمصري يترقب هذه القمة بين الرئيسين والتي سبقتها قمم اخرى لم تفض لنتائج ملموسة بل زادت المُلاسنات بين الدولتين عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بمثلث حلايب اساس الصراع والذي احيل برمته للرئيسين السوداني والمصري بعيدا عن اية لجان 

القاهرة ستناقش شواغلها خاصة ملف إيقاف الصادرات من المنتجات المصرية خاصة الزراعية منها بينما تنظر الخرطوم لاتفاق الحريات الأربع والذي يشمل حق الإقامة والتملك وحرية التنقل والذي نفذته السودان بخلاف مصر.

 

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