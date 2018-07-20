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سفير النمسا: انسحاب اميركا من الاتفاق النووي لايمنع التعاون بين طهران وفيينا

سفير النمسا: انسحاب اميركا من الاتفاق النووي لايمنع التعاون بين طهران وفيينا
الجمعة ٢٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

قال سفير النمسا لدى طهران ان الاتحاد الاوروبي مستعد للتعاون مع ايران وان انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة لايمنع التعاون بين طهران وفيينا.

العالم - ايران

وفيما يتعلق بتداعيات انسحاب اميركا غير القانوني والاحادي من الاتفاق النووي قال 'استيفان شولتز' في حديث لمراسل ارنا ان الاتحاد الاوروبي واعضاء الاتفاق يعملون من اجل تحقيق الاهداف المرسومة قي الاتفاق ونحن نعتقد انه لايوجد هناك اي مانع امام تطوير التعاون. 

وحول رزمة المقترحات التي تقدمت بها اوروبا للحفاظ على الاتفاق النووي قال السفير النمساوي ان جميع الاطراف الاوروبية تعمل على تنفيذ ما جاء في الرزمة ونحن مطمئنون ان الرزمة تنطوي على عناصر جديدة يمكنها ان تفشل العقوبات حسبما افادت وكالة ارنا للانباء. 

وتتناول الرزمة الاوروبية القضايا المصرفية والتجارية والنفطية وقد تم تسليمها قبل اسبوعين الى ايران حيث تجري دراستها حاليا لكن الرئيس روحاني وصفها بانها ليست كافية. 

وقال شولتز 'نحن نبحث عن حلول مناسبة للمشاكل الموجودة خاصة في المجالات المصرفية' مؤكدا ان انسحاب اميركا من الاتفاق النووي كان بمثابة 'حرق الفرص' لاوروبا مشددا في ذات الوقت 'نحن نتطلع الى تعزيز العلاقات مع ايران'. 
 

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