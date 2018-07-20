ارومية تستضيف المهرجان الثقافي- الرياضي الثامن عشر للاشوريين في العالم

العالم - ايران

وفي حفل افتتاح المهرجان الذي جرى مساء امس الخميس اشار ممثل المسيحيين والاشوريين والكلدانيين في مجلس الشوري الاسلامي الى تأكيد سماحة قائد الثورة الاسلامية على الوحدة والانسجام بين ابناء الشعب قائلا ان الامام الراحل (رض) كان يؤكد على الموضوع نفسه.

واضاف 'يوناتن بت كليا' ان الامام الخميني الراحل علمنا ان ابناء الشعب الايراني يتمتعون بحقوق متساوية وواحدة بجميع اديانهم ومذاهبهم وانتمائاتهم وان الشعب الايراني يعيش بسلام وود واحترام منذ انتصار الثورة الاسلامية قبل 40 عاما حتى الان.

واوضح ان الدول التي تدعي الديمقراطية لابد ان تحذو حذو ايران في ايجاد الوفاق بين ابناء الشعب واحترام الاقليات الدينية .

من جانبه قال مدير عام دائرة الثقافة والارشاد الاسلامي في محافظة اذربايجان الغربية ان المادتين 13 و 19 من الدستور الايراني تنص على حرية الاقليات الدينية في ممارسة الطقوس الدينية وهذا مايدل على العدالة ومراعاة حقوق الانسان في ايران حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

واوضح حجة الاسلام ناصر خداياري ان اقامة مهرجان 'كأس تموز' دليل على الاتحاد والانسجام القائم بين اتباع جميع المذاهب والقوميات في ايران مؤكدا 'نحن شعب واحد تجمعنا هويتنا المشتركة وتاريخنا العريق'.

بدوره قال رئيس رابطة الآشوريين في اروميه ان كأس تموز يقام بجهود ممثل الآشوريين في مجلس الشوري الاسلامي وبدعم وحماية حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف استنلي سيمونز، ان اقامة كأس تموز في ايران، يستعرض الحريات التي تنعم بها الاقليات الدينية في ايران.

ويقام المهرجان بمشاركة 250 رياضيا في اطار 30 فريقا رياضيا في ملعب رابطة الأشوريين في ارومية وفي الفئات السنية الناشئة والشباب والكبار ويستمر الي 26 تموز.

ويتنافس الرياضيون في هذه الدورة في 6 العاب وهي كرة السلة والطائرة وكرة القدم وكرة المنضدة والشطرنج وكرة المضرب للسيدات والرجال.

و'تموز' هو الشهر الرابع للآشوريين وفيه يحتفلون بعيد الشكر لوفرة المحاصيل الزراعية .

